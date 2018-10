Állateledelt is vittek a diákok a halasi állatotthonba

Az állatok világnapja alkalmából szervezett állateledel gyűjtést a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 11. a osztálya. Az iskola diákjai és tanárai által összegyűjtött több mint 250 kg száraz és konzerv eledel mellett pénzadományt is vittek a fiatalok a Halasi Állatotthonnak.

A Rákóczi-szakgimnázium diákjai nem először jótékonykodnak a mentett kisállatok számára, az elmúlt évben egy idősödő, mára 10 évesnél is öregebb kutya gondozásának folyamatos anyagi támogatását is felvállalta a 11. a osztály, melynek éves összegét is most adták át, cserébe egy elismerő oklevelet vehettek át.

Ákossy Zoltán az állatotthon vezetője elmondta, hogy példa nélküli, hogy egy iskolai közösség ilyen vállalást tegyen, hogy rendszeres önkéntes munkavégzés mellett ismétlődő pénzbeli támogatást is nyújtson az állatmenhely számára. A Halasi Állatotthonban mintegy harminc gazdátlanná vált, vagy korábban bántalmazott macska és ennél is több kutya várja leendő szerető gazdáját. Az otthon a várostól mintegy 5 kilométerre a Szegedi út közelében egy erdőkkel körbe vett, barátságos környezetben található, ahol minden vasárnapra kutyasétáltatást is szerveznek az önkéntes állatvédők.

