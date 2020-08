Államalapítási ünnepséget tartottak Félegyházán is

A Szent István téren rendezték meg az államalapítási ünnepséget és tartották meg az ünnepi szentmisét csütörtök délelőtt Kiskunfélegyházán, ahol elsőként az egyházi méltóságok és a város vezetői megkoszorúzták Szent István szobrát.

Csányi József polgármester ünnepi beszédében arra figyelmeztetett, hogy Szent István hitének és reménységének először a családban kell megfogannia ahhoz, hogy sikerrel vehessük fel a harcot személyes életünk nehézségeivel. Mint mondta, napjainkban egyre erősebben érezzük, hogy világunk rendje minden eddiginél jobban megbomlott. Idén olyan kihívásokkal kellett szembenéznie nemcsak a magyarságnak, de az egész világnak, amelyek eddig elképzelhetetlen helyzeteket teremtettek.

– Ez a mostani vészterhes próbatétel nemcsak országok, városok, intézmények, hanem a családok életét, mindennapjait is alapos kihívás elé állítja napról-napra. Kiskunfélegyháza is megszenvedte az ez évi nagy próbatételt. De nekünk, itt lakóknak sem maradt más, mint a Szent István-i hit és reménység, hogy megmaradjunk az utánunk következő időszakban is, és ne süllyedjünk bele az egyre fenyegetőbb káoszba – hangsúlyozta Csányi József.

A polgármester ünnepi gondolatai után dr. Várszegi Asztrik püspök, volt pannonhalmi főapát celebrált szentmisét. Homíliájában arról beszélt, hogy Szent István példájával arra tanít bennünket, hogy nyitottsággal hozzuk meg a döntéseinket.

– Szent István azt mondja nektek, ne visszanézzetek, hanem előre és keressétek a jövő útját. Ne a múltba révedjetek, mert a múltat nem lehet restaurálni – fogalmazott a püspök, aki a szentírást idézve arra hívta fel az ünneplők figyelmét, hogy őrizzék meg tisztán a szívüket, mert abból indul ki az élet.

– Mert, ha a szívetek örömteli, ha a szívetekben szabadság és élő hit van, akkor szeretet is van a másik iránt – mondta. Arra is felhívta az ünneplők – főként a felnőttek – figyelmét, hogy a jövőt csak úgy szolgálhatják, ha elfogadó szeretettel fordulnak a fiatalok felé. Arra kérte a felnőtteket, hogy szeressék és erősítsék a mai fiatalokat és a honfitársaikat, mert ezt a nemzetet gyógyítani, fölemelni, alulról újraépíteni csak türelemmel és szeretettel lehet.