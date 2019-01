Alkalmazkodni kell a helyi igényekhez és lehetőségekhez

Új vezető irányítja januártól a kunszentmiklósi Napsugár Bölcsődét. A képviselő-testület döntése értelmében Hajdú Gabriella megbízatása öt évre szól.

Hajdú Gabriella gyermekkorában került el Kunszentmiklósról. Budapesten alapított családot, és ott szerezte meg szakmai tapasztalatait is. Több mint húsz éve dolgozik gyermekekkel, először óvodában, iskolában végzett nevelőmunkát, öt esztendeje foglalkozik a bölcsődés korosztállyal.

– Tudatosan készültem arra, hogy visszatérjek szülővárosomba és itt hasznosítsam tudásomat. Csepelen csecsemő- és kisgyermeknevelőként tevékenykedtem, tapasztalatot szereztem az úgymond szerényebb bölcsődei ellátásban, majd Budán megismertem a felsőbb anyagi körülmények között élő szülők által igénybe vett ellátási formát. Az intézményben a Montessori-módszernek megfelelően dolgoztunk, mely ma reneszánszát éli. A Montessori-pedagógia célja nyugodt, békés légkörben, egymással toleráns, segítőkész, tevékeny gyermekek nevelése. A gyermekek a gyakorlatban sajátítják el az együttélés, az egészséges életmód, a környezet védelmének szabályait, a rend szeretetét – mondta el az intézmény új vezetője.

Hajdú Gabriella szeretné a kunszentmiklósi bölcsődében is meghonosítani, alkalmazni az általa ismert, gyakorlatban is alkalmazott módszereket, ami előreviszi a gyermekek fejlődését, szolgálja egészségüket, fogékonyabbá teszi őket új ismeretek befogadására.

– A vidéki emberek szerényebb anyagi körülmények között élnek, lehetőségeik is behatároltak. Ennek okán a helyi lehetőségekhez és igényekhez kell igazodnom. A tervek között szerepel a zenebölcsi bevezetése, a hangszerek megismertetése, az egészségmegőrzést szolgáló sószobánk népszerűsítése. A szülők ismeretanyagának bővítése, hasznos tanácsokkal való ellátása hozzáértő szakemberek bevonásával. A kollégák számára pedig további képzéseket szervezni, tovább népszerűsíteni intézményünket. Fontosnak tartom, hogy bölcsődénkben családias, jó hangulatú légkör uralkodjon, melyben a gyermekek mellett a felnőttek is jól érzik magukat, sajátjuknak érzik munkahelyüket. A szülőkkel pedig olyan együttműködésre törekszem, amely megalapozza a közös célt: a világra nyitott, derűs, kiegyensúlyozott, boldog gyermeket nevelni – tette hozzá Hajdú Gabriella.

Szeptemberre két csoportszobával bővül az intézmény

A jelenleg négy csoporttal működő – egy csecsemő- és három tipegőcsoport – bölcsődében 56 gyermek ellátását tudják megoldani. Az intézmény a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert támogatásnak köszönhetően két új csoportszobával bővül, amit szeptemberben adnak át. A projekt befejezése után a bölcsőde 84 gyermeket tud fogadni.