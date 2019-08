Ákos és Geszti Péter is fellép az idei Hírös7 Fesztiválon

Augusztus 17–25. között rendezik meg a nagy hagyományú Hírös7 Fesztivált Kecskemét főterén. Az idei programkavalkád újdonsága, hogy lesz egy Classic és egy New Generation irányvonala. A szervezők célja, hogy így valóban minden korosztályt megszólítsanak.

Idén is nagy várakozás előzi meg a Hírös7 Fesztivált, mely minden évben tartalmas, szórakoztató kulturális és gasztronómiai programokkal várja a közönséget. A nagy múltú rendezvénysorozat gyökerei 1934-ig nyúlnak vissza. Így minden évben fontos szerepet kap a hagyományok tisztelete, de emellett a szervezők a modern szellemiségre is törekednek. Ennek tükrében idén a Hírös7 Classic augusztus 17–22-ig, majd a Hírös7 New Generation augusztus 23–25-ig tart.

– A programokat úgy állítottuk össze, vagy valóban minden korosztály tetszését elnyerje. A fiatalok, a középkorosztály és az idősek is tudjanak kedvükre választani, örömmel jöjjenek el a fesztiválra. Legyen közösségi élményük, családdal, barátokkal együtt fesztiválozzanak – hangsúlyozta Ladányi Kovács Zoltán fesztiváligazgató.

– A Hírös7 Classic program repertoárja igazán sokszínű, számos műfajt felvonultat. Kedvezünk az operett- és musicalrajongóknak, a nemzetközi táncok iránt érdeklődőknek, hallhatók filmzenék, helyet kapnak a néptáncok, népzenék és természetesen a könnyűzene sem hiányozhat majd. A Hírös7 idei két sztárvendége: Ákos és Geszti Péter. Ákos augusztus 21-én, szerdán, 20.30-kor, míg Geszti augusztus 22-én, csütörtökön, 20.30-kor lép színpadra. A tavalyi évhez hasonlóan a nagyszínpadot a városháza és a templom között állítjuk fel, így több ezer ember kényelmesen elfér majd a nagykoncerteken. Kiemelném még augusztus 20-án, kedden, 20 órától a Pál Attila kecskeméti színművész által szervezett varázslatos musicalgálát, melyben színpadra áll többek között Szulák Andrea és Veréb Tamás is. A tűzijátékot pedig a műsor után a Szent István-szobortól indítjuk fel – tette hozzá.

A Hírös7 New Generation vonal kettős célú. Egyrészt a városban és környékben élő fiatalokat szeretnék megszólítani, másrészt a kecskeméti Neumann János Egyetemen tanulókat és az újonnan érkező gólyákat szeretnék megismertetni Kecskeméttel.

– Egy egyetemista fiatal, amikor új városba kerül, nem csupán a tanulmányaira szeretne koncentrálni, fontos neki, hogy a sport- vagy zenei karrierjét is tovább folytathassa. Ezért a Hírös7 New Generation keretében augusztus 23-án, pénteken megrendezzük a Kecskeméti Fiatalok Napját, a Kecskeméti Ifjúsági Tanáccsal közösen, ahol lehetőséget adunk a helyi sportklubok és zenekarok bemutatkozására. A kecskeméti zenekarok, fiatal feltörekvő formációk mellett lesznek neves és népszerű fellépők is, mint például Metzker Viktória. A koncerteken kívül Kecskemét szellemiségét, hagyományait és történelmét szeretnénk erősíteni a kecskeségekkel, azaz a kecskeprogramokkal. Célunk, hogy az egyetemre érkező gólyák még jobban megismerjék Kecskemétet. Lesz többek között kecskenyájterelés és kecsketejben fürösztés – sorolta a fesztiváligazgató.

A fesztivál szervezői újra megteremtik a városi korzózás retró hangulatát, ismét felépül a Hírös Korzó, amelynek teraszain bárki kedvére élvezheti a gasztronómiai finomságokat és italokat.