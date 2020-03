Aki meg tudja oldani, ne vigye gyermekét oviba, bölcsibe

Csütörtökön létrehozták a kecskeméti városi operatív törzset, amely az önkormányzati fenntartásban működő óvodák és bölcsődék esetében javasolja, hogy ahol megoldható az otthoni felügyelet, ott a gyereket ne vigyék közösségbe.

Csütörtökön alakult meg a koronavírus-helyzet miatt a kecskeméti városi operatív törzs. Tagjai: a polgármester és közvetlen munkatársai, a járási népegészségügy, a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrség, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, a katasztrófavédelem, a tankerület és a megyei kórház képviselői. Hamarosan pedig kibővül a honvédség, a kormányhivatal és a szakképzési centrum képviselővel.

– Az operatív törzs első üléséről kapott, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által jegyzett tájékoztató szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia azoknak az ellátásáról, akik Kína, Olaszország, Irán és a Koreai Köztársaság területéről érkeztek/érkeznek haza, a kötelező orvosi vizsgálat során nem merül fel náluk a fertőzés gyanúja, és így hatósági házi karanténba kerülnek. Az ellátás például a szükséges élelmiszerek, gyógyszerek biztosítását jelenti. E feladatban elsődlegesen az egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók, nagyobb esetszámnál a városrendészet, a polgárőrség és a karanténban lévők ellenőrzését végző rendőrség működik közre. A következő napokban kidolgozzák az ellátással kapcsolatos intézkedéseket.

Az operatív törzs felhívta a figyelmet, hogy akik a hatósági házi karanténnak nem vetik alá magukat, járványügyi szabályszegést követnek el, ami elzárással büntetendő. Emellett kérik a kecskemétieket, hogy lehetőség szerint egyáltalán ne utazzanak külföldre. Amennyiben mégis megteszik, akkor hazaérkezésük után maradjanak otthonaikban két hétig. Kéri továbbá a munkáltatókat, hogy dolgozóik esetében vezessék be ezt az intézkedést.

Javasolják az önkormányzati fenntartásban működő óvodák és bölcsődék esetében, hogy ahol a család meg tudja oldani az otthoni felügyeletet, ott a gyereket ne vigyék közösségbe. Amennyiben a gyermek vagy az intézmény munkavállalója családjában légúti megbetegedés tünetei jelennek meg, abban az esetben sem az érintett gyerek, sem pedig az intézmény munkavállalója ne menjen az óvodai, illetve bölcsődei közösségbe.

A hiteles tájékoztatás jegyében a város honlapján megjelenő banner tartalmazza az aktuális információkat, linkeket. A közintézmények bejáratánál a megelőzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat helyeznek ki, magyar és két idegen nyelvű tájékoztatót küldenek ki a kecskeméti szálláshelyek üzemeltetői részére. A Kecskeméten működő egyházak figyelmét felhívják a kormány által elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekre, valamint a helyi ajánlásokra.

– Városunkban még nem ütötte fel a fejét a betegség, és fontos, hogy a tömeges megbetegedés a későbbiekben is elkerülhető legyen. Pánikra nincs ok, a feladat az, hogy mindenki személyes felelősséggel kezelje a helyzetet. A hétköznapokban csak annyi személyes kontaktus legyen, amennyi feltétlenül szükséges a napi munkába járáshoz, a bevásárláshoz. Kerüljük a tömeget. Az alapvető higiénés szabályokat be kell tartani. A háziorvosokat arra kérjük, hogy munkaidőben legyenek elérhetők, akár a vonalas szám átirányításával. Délután 16 óra és reggel 8 óra között a háziorvosi ügyeletet kell hívni, rosszullét esetén pedig a mentőt – áll a tájékoztatóban.

A város honlapján megtalálható lesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ által összeállított „Útmutató gazdálkodó szervezetek számára a kulcsfontosságú infrastruktúra, és a kritikus erőforrások folyamatos biztosításának tervezéséhez pandémia idején” szakmai anyag, amely a gazdasági társaságoknak nyújt segítséget.

Az operatív törzs tagjait a polgármester arra kérte, hogy a folyamatosan változó helyzetre való tekintettel legyenek elérhetők és készüljenek fel arra, hogy akár egy órán belül össze kell hívni az ülést. Mindannyian együttműködésükről biztosította a polgármestert, aki kéri a kecskemétieket, hogy folyamatosan tájékozódjanak, hiteles forrásokból.