Akasztófát állítottak fel a Viski múzeumban

Az 1919-es vörösterror kalocsai eseményeiről szóló időszaki kiállítást rendezett be a Viski Károly Múzeum, a tárlatot a Kulturális Örökség Napjai alkalmából nyitották meg.

A gyűjteményben korabeli fotók, tárgyak, fegyverek szerepelnek, de egy sokkoló elemet is beépítettek: egy kisméretű ostorfát, amiről akasztófahurok lóg, emlékeztetve arra, hogy Szamuely Tibor és a Lenin-fiúk legkevesebb húsz kalocsait húztak fel a Szent István úti fákra.

– Ez a kiállítás nem tesz különbséget vörös és fehér, áldozat és áldozat között. Mindkettő áldozat, a politikai terror áldozata. Nem tesz különbséget, mert tudja, hogy mindkettő alapja az ideologikus, vagy felekezeti alapú diszkrimináló, a felkorbácsolt erőszakra és a folyamatosan táplált gyűlöletre építő erőszak – fejtegette a megnyitón mondott beszédében Gellért Ádám, a Clio Intézet társügyvezetője.

– Láthatják a mögöttünk elhelyezett fát, amelynek szimbolikus jelentősége van, ahogy a rajta lévő akasztóhuroknak is. Az akasztás ugyanis szégyen: ezt az elkövetők is tudták, nem véletlenül alkalmazták ezt a kivégzési formát. Nemhiába akadályozták meg azt is, hogy az áldozatokat méltó módon eltemessék – emlékeztetett.

Amint azt a szakértő elmondta: a Tanácsköztársaság és az azt követő erőszakhullám ideológusai nemcsak azt hangoztatták, hogy az erőszakra „a rend helyreállítása miatt van szükség”, hanem azt is, hogy „ez csupán átmeneti válasz az ellenfél lépéseire”. Lényegében így próbálták racionalizálni és elfogadhatóvá tenni a nyilvánvalóan jogellenes tetteket, magyarázta. A tárlaton elhelyezett fa egyébként jelképes méretű, vagyis nem akkora, amekkorák az ostorfasor egyedei száz évvel ezelőtt voltak, bár a szándék pont a korhű ábrázolás lett volna, vallotta be a megnyitón szintén felszólaló Romsics Imre. A múzeumigazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet a kiállítási anyagban látható, 1922-es, a Szent István úton, a vérengzés emlékére állított márványtábla avatásán készült fotóra, amelyen jól látszik az alkalmi bitóként használt celtiszek mérete.

– Ami még érdekes lehet a kalocsaiaknak: a celtisz fa körül elhelyeztem egy bazalt kockasort. Ezek azok, amelyekből felépítették Kalocsa főutcáját 1894-ben. Onnan hoztam be, ahol akasztották a kalocsaiakat – fűzte hozzá a szokatlan ábrázolás kapcsán. Az „1919 Kalocsán” című kiállítás egy éven át látható a múzeum folyosóján.