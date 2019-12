Pályaorientációs napot tartottak a diákoknak

A rendőrök munkájával, technikai eszközeivel ismerkedtek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói azon a pályaorientációs napon, melyen a helyi rendőrőrsöt, valamint a hivatásos tűzoltóságot is megtekintették.

Birtalan Róbert őrnagy, őrsparancsnok-helyettes mutatta be a járműparkot a fiataloknak, akiket különösen a motoros és kutyás járőrök munkája érdekelt, de örömmel próbálták ki a járműveket is. A rabosítás menetét – közötte a portréfotózást és az ujjlenyomatvételt – is megismerhették a gyerekek, akiket a látogatás végén vendégül láttak és megajándékoztak a rendőrök.