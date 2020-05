Ajándékkal érkeztek a városba Kiskőrös kínai barátai

Több mint ötezer egészségügyi szájmaszkot és közel kétszáz adag fertőtlenítőszert adományozott a kiskőrösieknek a Magyar–Kínai Kulturális Egyesület, a Kínai Evangélikus gyülekezet, a Kínai Guang XI Xilin gyülekezet, valamint több kínai magánszemély.

A kiskőrösiek kapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza a kínai barátaikkal, akik még a magyarországi rendszerváltás után kezdtek új életet az alföldi kisvárosban. Két kínai család is Kiskőrösön telepedett le, egyikük kisfia az akkori Vasvári Pál, ma már Bem József Általános Iskola tanulója lett. Nagyon tehetséges gyermek volt, itt tanult meg magyarul, és egyszerre végezte el az általános iskola második és harmadik osztályát – emlékezett vissza Gmoser Györgyné Szabó Zsuzsanna, az intézmény akkori igazgatója.

Zsuzsa néni nagyon a szívén viselte a kínai családok sorsát, sokkal többet tett értük, mint az intézményvezetői munkájából fakadt volna. Segítette őket a beilleszkedésben, a mindennapi ügyek intézésében, a felmerült problémáik megoldásában.

Az eltelt évek alatt szoros személyes barátság alakult ki az igazgatónő és a kínai családok között, akik ma már az ország különböző részein élnek, de azóta is rendszeresen meglátogatják a nyugdíjas pedagógust, akit családtagként szeretnek és tisztelnek, és akinek pedagógusi munkáját a Magyar–Kínai Kulturális Egyesület azzal ismerte el, hogy a szervezet tiszteletbeli szaktanácsadójává választották őt.

A kínai barátok részt vettek a Kiskőrös fennállásának 300.évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken is az elmúlt évben. A kulturális és baráti kapcsolatok mellett a kínaiak a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején sem feledkeztek meg Kiskőrösről. Ötezer-kétszáz darab egészségügyi szájmaszkot és közel kétszáz adag fertőtlenítőszert hoztak a városnak, amit tegnap délelőtt Petőfi Sándor szülőháza előtt adtak át.

Szedmák Tamás alpolgármester mondott köszönetet a város nevében az adományért. – Városunk saját erőből, közvetlenül a lakosság részére már eljuttatott elegendő védőmaszkot, azonban a kiskőrösi iskolák, óvodák, illetve különböző egészségügyi és szociális intézmények részére további maszkok szükségesek, a most kapott maszkokat és fertőtlenítőszereket elsősorban a részükre fogja az önkormányzat felajánlani – mondta az alpolgármester.

Szedmák Tamás megragadta az alkalmat, hogy a kínai vendégeket invitálja a közelgő Petőfi-emlékév rendezvényeire. Ugyanis 2023-ban lesz Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulója, ebből az alkalomból Kiskőrös, a költő szülővárosa, már most elkezdett készülni az emlékév eseményeire. Az alpolgármester utalt arra is, hogy akár közös programokat is szervezhetnek a kínai barátaikkal.