Ágyúlövés is volt a kisszállási honvédelmi napon

Honvédelmi napot rendeztek a kisszállási Sallai István Általános Iskolában, a Szegedi Hadipark harci járművei mellett a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Alapítvány II. világháborús hagyományőrző csoportja is bemutatkozott. A program a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával valósult meg.

A tematikus napon minden a honvédelemről, a katonákról, rendőrökről, a mentőkről és a tűzoltókról szólt. A Nagykátáról érkezett honvéd hagyományőrzők több mint tizenhét éve tevékenykednek itthon és a határainkon túl is. A csapatuk ruházata három kort képvisel, a magyar szabadságharc korát eredeti méretű ágyúval, az első világháború korát díszlövések leadására alkalmas hatástalanított eredeti méretű fegyverekkel és a második világháború időszakát ugyanilyen fegyverekkel kiegészítve. Rendszerint települési rendezvényeken, megemlékezéseken állnak díszőrséget, díszlövéseket adnak le és bemutatót tartanak.

A kisszállási honvédelmi napon a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a kiállított korabeli fegyverekkel és az ágyúval. Lövésekből sem volt hiány, mert előbb a kézi fegyverekből, majd az ágyúból is több lövést leadtak a hagyományőrzők.

A Szegedi Hadipark egy FUGD-442 típusú páncélozott felderítő járművet, egy Sauer 4K3FA-G2 típusú páncélozott felderítő harcjárművet és egy Prága PLVDK vz 53/59 típusú kétcsövű légvédelmi ágyút szállított kamionokkal Kisszállásra. A gyerekek nem csak kívülről, de belülről is tüzetesen megnézhették a katonai járműveket.

A honvédelmi napon a Magyar Honvédség kecskeméti toborzó iroda munkatársának előadását is meghallgathatták a diákok, valamint a Készenléti Rendőrség, a tűzoltóság és a mentők járműveivel, technikai eszközeivel is megismerkedhettek diákok. Az iskola tornacsarnokában pedig a Budó Szövetség önvédelmi bemutatóján vehettek részt.