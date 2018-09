Aggódva tekintenek a jövőbe a méhészek

Világtalálkozóra gyűltek össze a mézlovagok Baján. Az idei évükről Gégény Benjamin, a Baja és Körzete Méhész Klub Egyesület elnöke elmondta: sokkal kevesebb nektár került a kaptárakba, ráadásul idő előtt elhullottak a méhek, nem tudták kinevelni a következő nemzedéket.

A Bácska kincseire fókuszálnak a Petőfi-szigeten. Baja és a Gemenc értékeit, valamint az újbort is ünnepelték a hétvégén, a rendezvény legnagyobb múltú része a tizennyolcadik alkalommal zajló Bácskai Mézes Napok programsorozatnak. Ennek egyik eseménye a mézlovagok világtalálkozója volt, ami mellett szakmai előadások, bál, méhészeti vásár és a laikus fogyasztókat is vonzó kóstolók zajlottak. Gégény Benjamint, a Baja és Körzete Méhész Klub Egyesület elnökét kérdeztük a méhészeti év zárásaként is értelmezhető összejövetel kapcsán.

– Milyen számvetésre készülnek?

– Nem zártunk jó évet. A repce gyenge lett, az akác jó közepesnek minősíthető, de az sem volt mindenhol ilyen. Pontosabban jó lett volna, de a méhcsaládjaink elmaradtak a fejlődésben. Idén nem volt tavasz, sokáig tartott a tél, március 1-jén például –23 fokot mértünk a Békavárnál lévő konténeremnél. A rendkívüli hideg miatt a méhek fejlődése megtorpant, az anyák 10 napig nem fiasítottak. Az ez idő alatt lerakott petékből keltek volna ki az akácvirágzás első hetében gyűjtő méhek. Ez kiesett, családonként 8–10 ezer méh nem gyűjtött, mert ki sem kelt. Az akácon nehezen indult a hordás, csak a virágzás végére erősödtek fel a családok, így lett közepes, nagy jóindulattal jónak minősített termés. Viszont a napraforgó körüli bonyodalmak sok kárt okoztak. A mérgezések igazi okáról még nem adtak eredményt a laboratóriumok. A méhészek nagyon várják az eredményeket és aggódva tekintünk a jövőbe, mert látjuk, hogy gyengébbek a családok, nehezebb őket telelőbe vinni. Már most látható, hogy tavaszra lesz csökkenés az állományban. Szóval nem tudunk nagyon örülni ennek az évnek. De már túl vagyunk rajta… Kaptunk ígéreteket, hogy változik a növényvédelmi technológia, 2019-től az Unió kitolta a csávázószereket és állítólag idén már nem vetnek ilyen módon kezelt tömegnövényeket. Bízunk benne, hogy helyreáll a természet rendje.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Sokan hagytak fel a méhészkedéssel?

– Vannak, akiknek összecsuklott az állománya. Gyengék a méhek, ez látszik most az összepakolás időszakában. Van egy hónapunk, hogy javítsunk a helyzeten, július óta tetemes cukorfelhasználással próbáljuk serkenteni a méheket. Sokan nem is pörgettek napraforgómézet. Aki pörgetett, annak még többet kell visszaadnia, hogy fejlessze a családokat. A gyűjtőméhek pusztultak, ami nagy csapás. Sokkal kevesebb nektár került a kaptárba, ráadásul idő előtt elhullottak a méhek, nem tudták kinevelni a következő nemzedéket.

– Milyen mértékű volt ez a csapás a térségben?

– Mindenkit érintett, egyesületünk tagjai közül minden ötödik embert komoly mértékben. A méhek 5 kilométeres körzetben repülnek, 2-ről gyűjtenek érdemlegesen. Nem volt olyan méhészet, amelynek a röpkörzetében ne lett volna olyan növény, ami miatt hullottak a méhek. A kaptáranként elvárt 20–30 kilós átlag helyett 5–10 kilónyi a termés.

– Gondolom, mindez azt jelenti, hogy nem olcsó a méz…

– Mi abban bíztunk, hogy felmegy az ára, de a világpiacon más a tendencia. Talán most indul ez a folyamat, mert hiány fog kialakulni a piacon. De ezt nem borítékolnám.

– Ilyen előzmények után milyen rendezvényre számít?

– Szerintem a korábbiaknál is erősebb lesz. Meghirdettük a tolnai konténeresek találkozóját és a mézlovagrendek világtalálkozóját is. A bajai Szent Ambrus Mézlovagrend volt a világon az első ilyen szervezet, jelenleg 24 működik az egész Kárpát-­medencében – egy Horvátországban, négy Székelyföldön, három Szerbiában –, közülük 17 képviselteti magát. Tizenöt éves a lovagrendünk, számos kezdeményezésünk járt sikerrel, talán elég említenem a gemenci méhészeti gyűjtemény létrehozását, ez a hétvége arra is alkalmat biztosít, hogy átgondoljuk, átbeszéljük a következő évek teendőit. Egyesíteni kellene erőinket, közös marketinggel szeretnénk népszerűsíteni a méhészetet és eredményeit, felvilágosító és karitatív munkákkal is tenni kívánunk az ágazat érdekében. Talán erőfeszítéseink is benne vannak, hogy 2003 óta a mézfogyasztás megduplázódott. Mutatjuk magunkat, rendezvényeket szervezünk és igyekszünk sok mindenre figyelni. Mézversenyünkben például az egyik pontozási tétel a csomagolásra vonatkozik, mert sokszor úgy tűnik, hogy a fogyasztó szemében fontosabb a csomagolás a beltartalomnál.