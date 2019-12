Adventi koncertet adtak a soltvadkerti evangélikus templomban

A soltvadkerti adventi koncertet évek óta megrendezik a településen. Ez történt péntek este is. Ez nem csak a várakozás időszakának a jelentős eseménye a városban, de a helyi vallásos társadalom közösségi életének meghatározó rendezvénye is.

Legnagyobb értéke az, hogy a kisvárosban élő családok gyermekei kis amatőr művészként lépnek fel az érdeklődő gyülekezet előtt az évente váltakozó helyszínt biztosító katolikus és evangélikus templomban. Az idén ez utóbbi adott otthont az ünnepi alkalomnak. Az evangélikus templom megtelt ünneplő közönséggel. Komoly előkészületek történtek most , nemcsak a műsor szervezését illetően, de a dekoráció és az élményt jelentő hang-, illetve fény effektusok is megjelentek az est folyamán. A felkészítő pedagógusok szerepvállalása is hangsúlyos: Ők azok, akik kiválasztják a megfelelő műveket, betanítják és koordinálják a zeneszámokat, a prózai előadásokat mindennapi feladataik mellett felelősséggel. Kodály országában sok az énekelni szerető gyermek és felnőtt – és ezt megtapasztalhattuk a pénteki esten is a változatos repertoárokon keresztül. Indításként Temerini Ferenc polgármester, Kárász András alpolgármester és Homoki Pál evangélikus lelkész gyújtották meg a három gyertyát az adventi koszorún, templomi csendben és esti szűrt fényben. Hachbold Éva az est moderátora köszöntőjében rávilágított a karácsony lényegére:

„Ilyenkor karácsony felé közeledvén a legnagyobb érték a nyugodt együttlét, az egymás felé fordított figyelem.„ – E gondolatokkal kívánt minden Kedves Jelenlévőnek szép Adventi elmélyülést a koncert estéjére. Először közös énekre hívta fel a gyülekezetet és a vendégeket, majd Homoki Pál evangélikus lelkész tolmácsolta az est bevezetőjeként Igei üzenetét. Hangszeres szólisták, versmondók, a város egyházi és kisgyermek kórusai, zenekarok, együttesek mutatkoztak be ünnepi szolgálatukkal.