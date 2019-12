Adományt vittek a hajléktalanszálló lakóinak

Konzervet, tartós élelmiszert és meleg takarókat vittek a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat kiskunhalasi csoportjának képviselői a halasi Molnár utcai férfi-hajléktalanszálló lakóinak.

A 30 férőhelyes szálló telt házzal működik, jelenleg 36-an vannak az intézményben, egy pluszszobát is kialakítottak a krízishelyzetben lévőknek, oda hárman költöztek be a napokban. A szállón az elmúlt évek során több fejlesztés is történt, újakra cserélték a nyílászárókat, és több kisebb-nagyobb felújítás is volt az épületen kívül és belül. A régi ágyakat használt, de még nagyon jó állapotban lévő ágyakra cserélték, valamennyi bent lakónak zárható szekrénye van, és a napi egyszeri étkezés is megoldott.

A tervek szerint egy másik, nagyobb épületbe költöztetnék a hajléktalanszállót, ehhez az önkormányzat központi forrásra pályázatot nyújtott be, egyelőre azonban nem nyert pénzt a város, de később újra pályázni fognak.

A karácsony közeledtével a fenntartó mellett egyre több civil szervezet is adományokat ajánl fel a hajléktalanszálló lakóinak. Hétfő délelőtt a Hit Gyülekezetének kiskunhalasi csoportja juttatott el konzerveket, tartós élelmiszereket és vadonatúj meleg takarókat a rászorulóknak. Kiss Mónika, a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálatának vezetője elmondta, hogy tagjaik adták össze az adományok árát, amiből megvásárolták a most átadott ajándékokat.

A szálló vezetői a napokban érkezett adományokból valamennyi lakó számára külön csomagot állítottak össze, amit a tegnap esti karácsonyi ünnepségen kaptak meg, ahol a hajléktalanszállót működtető Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ halászlével és mákos gubával vendégelte meg a lakókat.

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat egy cipősdoboz-akció keretében az elmúlt napokban a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak is vitt ajándékot, a csomagokban új játékok, édességek, valamint – az iskola részéről – egy tisztasági csomag volt.