Adományt kapott két kecskeméti szervezet

Öt-ötmillió forinttal támogatja a Termostar Kft. a kecskeméti városi veszélyalapot és a Margaréta Otthont – közölte a cég vezetője tegnap. A támogatásból a járvány miatt nehéz helyzetbe került családoknak segít a városi szociális közalapítvány, míg az idősek otthona eszközökre költi a felajánlott összeget.

Az alapítvány által felügyelt városi veszélyalapban kezelt összeg az ötmillió forintos támogatással így megduplázódhat. Ebből a keretből azoknak a családoknak jut támogatás, akiknek a járvány veszélybe sodorta a megélhetését – mondta Horváth Attiláné. A Városi Szociális Közalapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy az alapot Kecskemét városvezetői hozták létre, mely ma már tízmillió forint feletti összeget kezel.

A 40 ezer személy számára távhőt és meleg vizet biztosító, idén 25 éves társaság ötmillió forintot az idősek otthonának is biztosít.

Dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője, megköszönve a támogatást elmondta: légtisztító berendezésre és egyéb, a védekezésre felhasználható eszközökre költik ezt az összeget.

Horváth Attila, az adományozó cég igazgatója elmondta, hogy a pandémia óriási kihívást jelentett a cég számára, ha ugyanis bejutott volna a vírus a vállalathoz, akkor az jelentősen megnehezítette volna a szolgáltatást.

Mint azt a cég vezetője közölte, a város első emberével, Szemereyné Pataki Klaudiával együtt döntöttek a támogatásról.

A sajtótájékoztatón a polgármester is elismerően nyilatkozott a társaságról, amely megbízhatóan végezte sok tízezer lakos ellátását. Arról is szólt, hogy az idősotthon lakóit sikerült megvédeni a vírustól. A kapun kívül maradt a betegség, amely a város polgárai közül is csak keveseket döntött ágyba. Köszönetet mondott a Termostar Kft. munkatársainak, akik helytálltak az elmúlt hónapok során a válság ellenére is. A cég a hatékony működésének, nem pedig áremelésnek köszönhetően tudott jelentős összeget megtakarítani, melyből jutott a támogatandóknak – mondta Szemereyné Pataki Klaudia.