Adományszámlát hozott létre a félegyházi önkormányzat

A félegyházi önkormányzati intézményekben is elkezdték a védőmaszkok varrását, a 76/562-030 és a 76/562-003 telefonszámon várják azon varrni tudó félegyháziak jelentkezését, akik be tudnak kapcsolódni a hétvégén elindult gyártásba.

Jelenleg az óvodákban és a szociális otthonban készítik a védőmaszkokat, melyekhez szívesen fogadnak alapanyag felajánlásokat. Ezzel párhuzamosan a város vállalkozóit tömörítő Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület a kórház kérésére egy mosó- és szárítógép beszerzéséről gondoskodott, a szájmaszkok és védőfelszerelések fertőtlenítése érdekében – közölte hétfőn Csányi József polgármester.

A hétfői intézkedésekről szóló tájékoztatója szerint, létrehozták a Félegyházi Összefogás Adományszámlát is azzal a céllal, hogy segítsék azokat a magánszemélyeket és családokat, akik mikrovállalkozóként a tevékenységüket kénytelenek voltak megszüntetni vagy a felfüggeszteni, továbbá azokat, akik a munkahelyüket a járványügyi helyzet miatt veszítették el.

A kérelemnyomtatványt az önkormányzat honlapján teszik elérhetővé. A polgármester mint magánember a számla első befizetőjeként 200 ezer forintot ajánlott fel a bajba jutott félegyháziak támogatására. Arra kér mindenkit, hogy, aki teheti támogassa a kezdeményezést. A felajánlásokat az önkormányzat által kezelt számlaszámra várják: Félegyházi Összefogás Adományszámla 11732071-15338284-10920002.

A polgármester arról is beszámolt, hogy módosítják a város és intézményei valamint Kft-i által bérbe adott üzlethelyiségek bérleti díj fizetési rendjét. Azon vállalkozók részére, akik a veszélyhelyzet kihirdetését követően bezárni kényszerültek április-május hónapban nem számláznak bérleti díjat. Az ezen időszakra eső bérleti díjat júliustól decemberig 6 havi kamatmentes részletben kell megfizetni. Azon vállalkozóknak, akik a veszélyhelyzet kihirdetését követően csak korlátozottan tudnak nyitva tartani április és május hónapra csak a bérleti díj 50 százalékát kell megfizetniük. A fennmaradó 50 százalékra júliustól decemberig 6 havi kamatmentes részletfizetést biztosítanak. A kérelmeket jövő hétfőtől lehet benyújtani a vagyongazdálkodási osztályon. Csányi József közleményében arról is ír, hogy azon intézményeik dolgozóit, akiket a bezárások érintettek átcsoportosították a szociális segítségnyújtásba, így a bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban és a meleg étel kiszállításban segédkeznek.

Aki olyan helyzetbe került, vagy olyan idős személyről tud, akinek a segítségnyújtás indokolt az a [email protected] címre névvel, címmel, telefonszámmal jelezze. Két számon is fogadják az ezzel kapcsolatos bejelentéseket: 76/562-030 és a 76/562-003. A helyi operatív törzs arról is döntött, hogy új, rendszeresen megjelenő nyomtatott tájékoztató kiadványt indítanak. Az idősebb korcsoport jelentős része ugyanis nem rendelkezik internetkapcsolattal, ezért a városi döntéseket és egyéb közérdekű információkat heti szinten eljuttatják a postaládákba. Végül arról számolt be a város vezetője, hogy Kiskunfélegyházán továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy.