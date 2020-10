Adományfestékkel és szülői segítséggel szépül a kecskeméti bölcsi kerítése

A megyéből a kecskeméti Mátis Kálmán utcai Pöttömke Bölcsőde vesz részt a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózata által elindított „Bölcsi-tuning” akcióban.

Mint Nagy Renátától, a megyei esélyház irodavezetőjétől megtudtuk, a kezdeményezés keretében minden megyéből egy-egy bölcsőde szépülhet meg, és Bács-Kiskunból a Pöttömke lett a szerencsés. A támogató Poli-Farbe Vegyipari Kft. 600 ezer forint értékben biztosít festéket az intézmény kerítésének megújítására, az alapozásra és a festésre, az iroda pedig az ecseteket, maszkokat és kesztyűket adja.

A munkát a bölcsi munkatársai, az ide járó gyerekek szülei és önkéntes diákok végzik el. A szülők a gondozónőkkel, dajkákkal együtt szombat reggel neki is kezdtek az előkészítésnek, azaz az összesen közel 250 méter hosszú kerítés átcsiszolásának és lealapozásának, és dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is csatlakozott a vidám csapathoz. Az alapozással el is készültek, a festés egy hét múlva várható.

Ackerl Klárától, a bölcsőde vezetőjétől megtudtuk: a kerítés nyolc éve volt utoljára lefestve, de az akkori réteg már rozsdásodott, a bejárati kapukon nagyobb felületeken megkopott a festékréteg, és nem nyújt túl szép látványt.

– A felújítás sok munkát és nagy költséget képvisel, ez csak ilyen összefogással és támogatással tud megvalósulni. A szűkös anyagi viszonyok között nagyon jól jött ez a lehetőség, meg kell az ilyen lehetőséget ragadni, hiszen ha vannak szervezetek, támogató cégek, személyek és önkéntes szülők, önzetlen kollégák, akkor egységben tudunk fejlődni, szépülni. És ebben a szép környezetben jó érzéssel, elégedettséggel tudjuk mindennapjainkat megélni a gyermekekkel együtt. Nyitottság, rugalmasság és a megújulás jellemzi bölcsődénket, szívesen fogadunk minden pozitív, törekvő kezdeményezést. Úgy tudom, hogy megyénkből talán mi tartottunk csak igényt erre a támogatásra, ezen csodálkozom, hiszen fantasztikus program – mondta Ackerl Klára. Hozzátette, egyébként is régóta hagyomány, hogy a szülők kiveszik a részüket az intézmény udvarának szépítéséből, a lehullott levelek összegereblyézéséből, a virágok, cserjék ültetéséből. Idén talán egy kicsivel kevesebben tudtak eljönni, ami természetesen visszavezethető a vírushelyzetre is. A bölcsőde munkatársai készítették elő a terepet, a kerítésről leszedve a ránőtt vadszőlőt, és megnyírva a mozgást esetleg akadályozó sövényt.

– Városunkban is nagy támogatást élvez a bölcsőde-létesítési és fejlesztési program, a bölcsődék ilyen téren fénykorukat élik. Szükséges lépések ezek, hiszen intézményeink feltöltöttsége maximális és folyamatos az igény a férőhelyekre. Viszont azokban az intézményekben, ahol nem történik éppen felújítás, ott Bölcsi-tuning programhoz hasonló kezdeményezésekkel lehet fejleszteni, újat alkotni. A jövőben, ha születnének hasonló programok, akkor egy nagyobb támogatás keretében intézményünk udvarának rekonstrukcióját pályáznánk meg, mert minimálisra csökkent a zöld felület – nyilatkozta Ackerl Klára.

Berzétei-Fazekes Adrienn egyike volt az önkéntes-szorgalmas szülőknek. Mint elárulta, kisfia, Bence szeptemberben kezdte meg a bölcsit, és gyorsan megszerette.

– Véleményem szerint fontos, hogy a gyerekek szép környezetben legyenek, és örömmel segítünk, ha ehhez mi is hozzá tudunk járulni, így nem is volt kérdés, hogy jövünk. Az ilyen alkalmak összefogják a szülőket is, erősítik a közösséget – vélekedik az édesanya.