Adél mosolya a második legtöbb szavazatot kapta

Véget ért a Gyermekmosoly játékunk, melynek keretében két korcsoportban, 0-3 éves és 4-7 éves korig díjaztuk a legtöbb szavazatot kapott gyermekeket. Néhány hete zárult az internetes fordulónk, most pedig a Petőfi Népe fordulójában hirdettünk eredményt. A két kategória első három helyezettje értékes, gyermekkönyvekből álló ajándékot vehetett át. Kedden kecskeméti szerkesztőségünkben járt az öt és fél éves Kovács Adél és édesanyja, a kislány a 4-7 éves korosztályban lett versenyünk második helyezettje.

– Adél nagyszerű kislány. Türelmes, jó szívű és segítőkész. Az óvodában is csak dicsérik az óvónők. Nagyon büszkék vagyunk rá – mesélte Kovács Zoltánné, Adél édesanyja. – Imádja a színezőket, a kirakókat, sokkal előbb előveszi őket, mint a babákat. A helvéciai Kerekerdő óvoda Süni csoportjába jár, ahol néptáncol is. Nagyon szereti a mozgást és a táncot. Már készül az iskolába, szeptemberben kezdi az elsőt a helvéciai Feketeerdői iskolában – tette hozzá.

A Kecskeméten élő család először nevezte be a kislányt szépségversenyre, maguk is meglepődtek, hogy második helyen végzett.

Adél pedig elmesélte, hogy nagyon szeret otthon a kertes házukban a cicával és a nyuszival játszani. Boldog, hogy sok szép könyvet kapott ajándékba, melyekből rögtön ki is választotta a kedvenceit.

Gyermekmosoly játékunk díjazottjai:

A 0-3 éves korosztály győztesei: 1. Apró László (Kömpöc), 2. Erdélyi Krisztián (Kunadacs), 3. Markó Alíz (Akasztó).

A 4-7 éves korosztály győztesei: 1. Aladics Léna (Bácsbokod), 2. Kovács Adél (Kecskemét), 3. Lévai Miriam Éva (Kecskemét).