A zöldhulladék kiváló tápanyaga lesz a talajnak

Harmadik alkalommal hirdette meg idén Magyarország egyik legkülönlegesebb zöld eseményét, a komposztáló szépségversenyt a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány ősszel. A megméretésen a kocséri Palya János komposztálója lett a legnépszerűbb.

A megméretések apropóját az adta, hogy a jövő évben, a veszélyhelyzet elmúltával, tilos lesz a kerti hulladékok égetése, ezért most különösen időszerű a komposztálás témájával foglalkozni. A JÖN vetélkedőjének célja, hogy a „Ne égess, komposztálj!” elnevezésű őszi kampánya részeként minél szélesebb körben népszerűsítse a zöldhulladékok legegyszerűbb hasznosításának módját. A versenyre az ősz első napjától fogadták a nevezéseket, szavazni pedig november 16. és 30. között lehetett. Három versenykategóriában – magán, céges, intézmény – és két komposztáló­kategóriában – kerti, lakás – összesen több mint 50 pályázat versenyzett az idei legszebb komposztáló címért.

Nem szokványos, hogy az ember mutogassa a szemetét, de a komposztálás értelmében nem minden hulladék számít szemétnek, így a kocséri Palya János elismeréssel illetett konyhakertje után a komposztálóját is közszemlére tette a versenyen. A szépségverseny legnépszerűbbje lett János bácsié, mely több mint 400 szavazatot kapott.

Lányával, Kasza Csabánéval közösen művelt kocséri kertjükben már hosszú évek óta komposztálnak. Mint elmondta, számukra ez a szerves hulladék természetes hasznosítási módja. Tapasztalatuk szerint az utóbbi időben saját falusi környezetükben is sokaknak problémát okoz a zöldhulladék elhelyezése. Nekik is szerettek volna példát mutatni azzal, hogy megmutatják a pályázaton, illetve lapunkban is, hogy ők hogyan komposztálnak. Elmondásuk szerint nincs csillogó-­villogó komposztládájuk, de nem is ez határozza meg a hatékony hasznosítást. Egyszerű, a ház körül fellelt hulladék faanyagokból összeállított keretben (ami régi akolajtóból és lebontott vízvető deszkákból áll) gyűjtik a kerti és konyhai hulladékot.

– Az összegyűjtött zöldhulladék gyors kiszáradását úgy kerültük el, hogy fűzfavesszőket szúrtunk a komposztláda köré és felül boltívvé kötöttük össze azokat. Erre egy kiszolgált uborkahálót terítettünk, majd körbevetettük tűzbabbal. A bab néhány hét alatt befutotta a hálót, ennek pedig még a macskáink is örültek, gyakran kaptuk rajta őket, hogy nyaranta alatta hűsölnek. Az eredmény, amellett, hogy többszörösen hasznos, még szép is lett – árulta el a titkot Palya János, majd így folytatta: – A mi példamutatásunk olyan jól sikerült, hogy négyszázan kedvelték a komposztálónkat a szavazás két hete alatt. Ezzel az eredménnyel az idei verseny legnépszerűbb komposztálója lett a miénk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki kedvelte, vagy meg is osztotta pályázatunkat, ezzel pedig hozzájárult, hogy a zöldhulladék-­hasznosítást népszerűsítő kampányban eredményesen szerepelhessünk. Ha közülük akár csak egyikük is komposztálni kezd jövőre, már megérte.

Palya János mindenkit arra biztat, hogy ne elégesse, hanem komposztálja a szerves hulladékot, hiszen az egyrészt környezetbarát, másrészt pedig kiváló tápanyagot jelent a termőtalajnak.