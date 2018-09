A Z generáció oktatása új kihívás a pedagógusoknak

Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium igazgatónője 2023. július 31-ig újabb öt éven keresztül vezetheti az evangélikus oktatási intézményegységet. A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma újraválasztással szavazott bizalmat a korábbi iskolavezetőnek.

– Nem pályázatot, hanem vezetői programot kellett írnom. Amikor az anyagot szerkesztettem, akkor tudatosult bennem, hogy óriási utat tettünk meg a közép- és az általános iskolában, valamint az óvodában dolgozó munkatársaimmal együtt az elmúlt hat tanévben – mondta Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgatónő.

– Az elmúlt időszak szervezeti kultúránk kiépítésének és megszilárdításának a korszaka volt, amely új körülmények között fogta egybe többcélú intézményünket. Emellett az infrastruktúra megújítására is hatalmas összegeket költhettünk pályázati támogatások segítségével. Az óvodánk 130 millióból újult meg, a középiskolában 230 milliót költhettünk energetikai megtakarítást elősegítő beruházásra. Egy másik pályázati támogatásból megújult a sportcsarnokunk, a sportpályánk, sőt ez utóbbi projekt keretében iskolánk természettudományos felszerelését is bővíteni tudtuk. Jelenleg az egyik óvodai udvart szereljük fel játékokkal, illetve arra gumiborítást tervezünk – tette hozzá az intézményvezető, aki abban reménykedik, hogy a következő években is folytatódnak a beruházások.

Nem titkolt terve, hogy a középiskola padlásterében egy új közösségi teret alakítsanak ki, ahol egy-egy alkalommal akár 100-120 diák is leülhetne. Az általános iskolát is bővíteni szeretnék. Legalább három új tantermet terveznek, ezzel is biztosítva a lehetőséget a még több csoportbontásos tanóra megtartására. Mindehhez figyelik a pályázati kiírásokat is. Az intézmény vezetésében is történt néhány személyi változás.

– Ebben az évben három új vezetővel dolgozom együtt. Augusztus 1-jétől az óvoda vezetője Tiriczné Szabó Szilvia, a gimnázium tanügyi igazgatóhelyettese Horváth Kinga, s még az előző tanév második felében átvette a tangazdaság vezetését Biácsiné Lucza Erika – mondta Szentgyörgyiné Szlovák Mária.

– Az idén áttekintjük az intézményünk működését szabályozó dokumentumokat, ahol szükséges, ott változtatunk. A jövőben pedig módszertani megújulásunkra szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni. A mai diákok már az úgynevezett Z generáció tagjai, akik nagyon sok időt töltenek a neten, s emiatt másként figyelnek az információkra, azokat másként fogadják be. Ezt figyelembe kell vennünk, muszáj minél több interaktív órát terveznünk – mondta végül az újabb öt évre kinevezett igazgatónő.

Sokan tanulnak tovább

A kiskőrösi gimnáziumból felvételiző végzősök 85 százalékát vették fel a felsőoktatási intézményekbe. Többségük az első helyen jutott be a kiszemelt iskolába. A legnépszerűbb egyetemek a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és az orvostudományi egyetemek voltak, de többen jelentkeztek Kecskemétre is. Szeptember 3-án 1140 diák és óvodás kezdte meg az új tanévet az intézményben, ebből 461 fő a gimnáziumban és szakgimnáziumban.