A világon egyedülálló mesterképzés indul el Baján

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán szeptemberben angol nyelven indul a nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia (International Water Governance and Diplomacy) képzés.

A mesterképzési szakra az augusztus eleji pótfelvételi eljárásban még van lehetőség államilag finanszírozott formában is becsatlakozni.

– A járványügyi helyzet függvényében kezdhetik meg tanulmányaikat a felvett hallgatók, a kétéves képzésre nemcsak külföldi, hanem angol nyelven középfokú szinten tudó magyar jelentkezőket is várunk. Azért is nagy jelentőségű az új szak, mert a világszintű nemzetközi vízdiplomáciai tevékenységeknek egyre inkább felértékelődik a jelentősége. Az Egyesült Nemzetek Szervezete ezzel külön szervezeti egységként is foglalkozik, melyben magyar diplomatáknak, szakembereknek is jelentős szerep jutott – mondta el érdeklődésünkre dr. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja.

– Aktív kutatási és pályázati tevékenységet folytatnak a karon. Nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is számottevő Kutatás+Fejlesztés pályázatot nyújtanak be a közeljövőben annak érdekében, hogy egy adott műszaki problémát megoldjanak – tette hozzá a dékán.

– A vízügyi ágazat is több jelentős vízgazdálkodási kérdést érintő kutatási programban számít az egyetemre. Ez jelenti a hullámtéri kutatást, az Ős-Dráva Programot, a Kis-Balaton, illetve a Szigetköz problematikáját. A jövőben Hullámtéri Kutatóintézet létrehozását tervezi a Víztudományi Kar – fogalmazott dr. Bíró Tibor.