A világjárványok adták az idei témát a megyei történelemversenyen

Idén huszonöt csapat nevezett be a megyei történelemversenyre, amelyet a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum szervezett meg.

A technikumok közötti megyei történelemverseny megrendezéséről ebben a tanévben sem mondott le Dobák Dénes, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum történelemtanára. A 10-11. évfolyamosoknak szóló csapatszintű megmérettetés azonban teljesen online valósul meg.

– A megyei történelmi versenyünket harmadik alkalommal hirdettük meg a „szakgimnáziumi”, azaz a mostani elnevezés alapján a technikumba járó diákok körében.

A megméretés alapgondolata már több mint másfél évtizede megfogalmazódott a szakközépiskolákban tanító pedagógusok körében.

Ennek oka, hogy a mi tanítványaink kevesebb eséllyel indulnak olyan versenyeken, ahol a neves gimnáziumok diákjai is megmérettetnek. Így, amikor három éve először rendeztük meg a kizárólag szakgimnazistákat megszólító versenyt, nagy öröm fogadta mind a tanulók, mind a tanárok körében – elevenítette fel a kezdeteket Dobák Dénes.

A verseny fókuszában minden évben más-más történelmi évforduló áll. A 2018/2019-es tanévben, első alkalommal, hármas jubileum adta. Egyrészt a Kandó középiskola abban a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, másrészt Kecskemét neve mezővárosként 650 éve szerepelt egy oklevélben, illetve harmadsorban 150 éve született Kandó Kálmán. A következő, 2019/2020-as tanévben Tria­nont választották témaként.

– Idén a verseny központi témáját a világjárványok adják, e témakörben kell számot adni tudásukról a döntőbe jutó diákoknak. Ennek kapcsán több évszázadra kell visszatekinteniük a felkészülés során – tette hozzá a szaktanár.

A verseny minden évben két fordulóból áll. Az elsőben – egyetemes és magyar történelemből – feladatsorokat kell megoldania a háromfős csapatoknak, és a legjobb tíz jut be a második fordulóba, mely már a döntő, ahol van írásbeli és szóbeli is. A feladatokat a 9–10. évfolyamos tananyagból állítják össze, mely a középkort és az újkort foglalja magában. Az első forduló kérdései az 5.-től a 16. század elejéig terjedő időszakot öleli fel, míg a második a 16. századtól a 19. század feléig.

A döntőben a csapatoknak ezenfelül a világjárványokat bemutató prezentációt is elő kell adniuk.

– Az első forduló eddig is online valósult meg, a csapatoknak saját iskolájukban kellett megoldaniuk a feladatsorokat. Sajnos idén a döntőt is ebben a formában, a digitális térben kell megrendeznünk. Ebben az adott iskolák tanárai is partnerek. A verseny megszervezése iskolai szinten is igazi csapatmunkát igényelt – hangsúlyozta.

Az idei versenyre a megye négy városából – Kecskemétről, Bajáról, Kiskunhalasról, Kiskunfélegyházáról – 25 csapat nevezett be.

– Idén kevesebb csapat indult a versenyen, de még így is örülök, hogy legalább ennyi diák mutatott érdeklődést a megméretésünk iránt. Sajnos a digitális oktatás miatt kialakult motivációvesztés a versenynevezések kapcsán is érezhető. Annak azonban nagyon örülök, hogy iskolánkat négy csapat is képviselte, melyek közül egynek sikerült a legjobb tíz közé, a döntőbe bejutnia – jegyezte meg Dobák Dénes.

Az első forduló az év elején lezajlott, a legjobb tíz csapat már készül a márciusi döntőre.

Értékes ajándékokat kap valamennyi döntős csapat, ehhez a Kecskeméti Szakképzési Centrum és az iskola alapítványa nyújt jelentős támogatást.