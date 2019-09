A versenyképességet is javítják az új fejelesztések a Bolyaiban

Számos pontján megújult a kecskeméti Bolyai János Gimnázium egy uniós pályázatnak köszönhetően.

A Kecskeméti Tankerületi Központ hét intézménye részére sikeresen pályázott Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című Széchenyi 2020 programhoz köthető felhívásán, melynek keretében közel 750 millió forintot nyertek. A projekt célja az oktatási intézmények tereinek felújítása, bútorzattal és eszközökkel való felszerelése. A tankerület a pályázatból mintegy 120 millió forintot biztosított a kecskeméti Bolyai János Gimnázium számára, a megvalósult fejlesztéseket helyszíni bejárás keretében mutatta be hétfőn dr. Harnos István iskolaigazgató. Számos helyen nyílászárókat, szigetelést és padlóburkolatot cseréltek és vadonatúj, modern számítógépeket és táblagépeket szereztek be, valamint új eszközökkel gazdagodott a fizika és a kémia szertár. A fejlesztések nyomán még zöldebb lett az iskola.

A bejáráson Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, köztük dr. Salacz László országgyűlési képviselőt és Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét polgármesterét. Zsámboki Anna elmondta, hogy a fejlesztések tovább emelik az intézmény egyébként is magas oktatási színvonalát és erősíti a gimnázium versenyképességét. A program keretében a Bolyai mellett a Katona József Gimnáziumot és a Magyar Ilona Általános Iskolát is korszerűsítették.

Harnos István intézményvezető elmondta, hogy a pályázat segítségével sok helyen az 1987-ben épült iskola eredeti állapotán javítottak és ismertette a fejlesztés részleteit. Az épület tetőterében lévő oldalirányú bukóablakokból több beázott, ezek közül 26 darabot cseréltek ki és a tetőtéri termek légkondicionálót kaptak, teljesen felújították a parkettákat és egy klubtermet alakítottak ki. Fehére cserélték az aula sötét kapuját, így egészen más hangulatú lett a tér és hangtechnikát kapott az aula. A tornaterem teljes tetőszigetelést kapott és kicserélték a régi nyílászárókat is, így a sokkal világosabb lett a terem, késő délutánig nem kell világítást kapcsolni. Emellett a kémia és a fizika szertárak számos eszközzel gazdagodtak. A fizika terem felszerelését új digitális eszközökkel gyarapították: a nagyfrekvenciás jelgenerátor, a feszültség és áramerősség rögzítésére szolgáló multiméter, valamint az alternatív energia átalakulásának tanulmányozását segítő eszközök megfelelnek a modern oktatás követelményeinek. A jövő technológiájába, energiaforrásaiba enged betekintést a hidrogénfejlesztést és felhasználását napenergia segítségével lehetővé tevő eszköz.

Új, sokkal nagyobb teljesítményű számítógépeket kapott a nyelvi labor, és 16 darab táblagépet is beszereztek, melyekkel az Eduroam nevű nemzetközi oktatási közösség felületéhez is csatlakoznak és Kecskeméten egyedülálló online mérési-számonkérési rendszert alakítanak ki, melyben a Neumann János Egyetem is közreműködik. Az ökoiskola a fejlesztések nyomán még zöldebbé vált.

Szemereyné Pataki Klaudia köszöntőjében kiemelte, hogy az oktatási intézmények a tankerület segítségével, pályázati forrásból jelenleg egy átfogó és tervszerű felújítási program zajlik Kecskeméten. Elmondta, hogy abból a működési költségből megspórolt összegből, ami az energiahatékonysági beruházások kapcsán képződött, a többi intézmény felújítását folytatják, az önkormányzat életében ez összesen 13 iskolát jelent.

A köszöntők után következett az iskola megújult részeinek bejárása.