A véradók önzetlenül segítik embertársaikat

Több mint negyven évvel ezelőtt volt az első véradás a településen. Akkor még nem alakult ki az a hagyomány, hogy a véradóknak ízletes vacsorával köszönik meg önzetlenségüket. Ez csak húsz éve vált szokássá a községben és ez azóta is tart.

– Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a szolidaritásról. Aki vérét adja, az saját magát adja teljesen, hálát és köszönetet nem várva. Aki vért ad, az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját egyaránt – ezzel az idézettel kezdte mondandóját Rimócziné Forgó Ildikó, a nyárlőrinci Vöröskereszt által rendezett véradóesten. Külön köszöntötte Lipótné Komjáti Andreát, a Bács-Kiskun Megyei Vöröskereszt elnökét, és Balogh Ágnes területi véradószervezőt.

Ezen az esten is egy cél lebegett a szervezők előtt, méltóképpen megköszönni jó szándékukat, segítségüket egy nemes cél érdekében, mely nem más, mint kiszolgáltatott, beteg embereken segíteni. A véradóest megálmodója és megvalósítója, Nyúl Jánosné Marika néni védőnő volt, aki egészségi állapotával dacolva ezúttal is ott volt a rendezvényen. Köszöntötte is a jelenlévőket és egy véradásról szóló verset is felolvasott.

A műsorban először a helyi Pöszméte citerazenekar lépett fel, majd Rimócziné Forgó Ildikó előadásában lehetett meghallgatni egy verset. Az iskolásokból álló Fülemüle énekkar is fellépett, valamint az Up for Dance táncegyüttes is.

Lipótné Komjáti Andrea köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik önzetlenül segítettek embertársaikon, és oklevelet adott át a véradóknak. Az önkormányzat részéről Pénzváltó István polgármester és Zayzon Jenőné jegyző apró ajándékkal és virággal kedveskedett a véradóknak. A legtöbb alkalommal Liszi Jánosné nyújtotta oda a karját, eddig 120 alkalommal. Az est hátralévő részében a 100 Tagú Cigányzenekar négy tagja szórakoztatta a jelenlévőket.