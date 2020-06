A végéhez közelednek az uszódi beruházások

A járvány ellenére az előző évekhez képest intenzívebb fejlesztések zajlottak és zajlanak jelenleg is Uszódon. A Magyar Falu Programban tavaly több nyertes pályázatuk is volt, melyek befejezése a végéhez közeledik.

– Már harmadszor rugaszkodunk neki a polgármesteri hivatal felújításának. Először a fűtésrendszert, utána a külső szigetelést és a külső nyílászárók cseréjét tudtuk megvalósítani, most pedig a teljes belső megújulás következett – mondta el szerkesztőségünk érdek­lődésére Bedi Gyula, Uszód polgármestere. A Magyar Falu Program pályázaton nyert 29 millió forintból most aljzatbetoncsere és -szigetelés, új padlózat, az elektromos hálózat teljes cseréje történt meg.

– A végéhez érkezett egy 19 millió forintos pályázat jóvoltából a régi moziépület hátsó részében kialakított szolgálati lakás felújítása is, ott is a teljes elektromos hálózat, az aljzat, a konyhabútor és a fürdőszoba lesz lecserélve. Zajlik a polgármesteri hivataltól a református templomig tartó járdaszakasz térkövezése. Faluprogramos pályázat még a temető kerítésének és kapuinak cseréje. Szintén az utolsó simítások zajlanak a Petőfi Sándor utca, Árpád utca, Deák Ferenc utca szakaszon, ahol a csapadékvíz-elvezetés, a két vízbefogadó kialakítása és az elvezető rendszer felújítása is közeledik a műszaki átadáshoz. Továbbá van egy közlekedésfejlesztési pályázatunk is, melyben négy buszöböl kerül kialakításra, ebből kettő teljesen új helyszínre kerül, illetve a faluközponttól, a Petőfi Sándor utcától a sportpályáig a kerékpárút burkolását fejezik be éppen – sorolta.

A közelmúlt eseménye volt még a Trianon-emléktábla avatása a 100. évforduló emlékére. Az ötlet és a megvalósítással járó jelentős szervezőmunka Farkas István református lelkészé volt, az anyagiakat pedig az önkormányzat biztosította hozzá. A gránit emlékmű Farkas Tibor kalocsai szobrász alkotása.

A műfüves pálya, a játszótér és a fitneszpark környékére már korábban kikerült a pihenőövezet tábla, éppen ottjártunkkor helyeztek ki a mellettük lévő utcára több helyre fekvőrendőrt, hogy biztosítsák a sportolni vágyó közönség és a játszótérre érkező gyerekek, szülők biztonságát, zavartalan időtöltését.