A végéhez közeledik az érsekségi beruházás első üteme Kalocsán

A hetekben gőzerővel dolgoznak a szakemberek a térburkolat befejezésén, ami szinte teljes egészében fedi majd a főszékesegyház környékét.

Hamarosan befejeződik a Szentháromság tér felújítása. Csak a templom Kossuth Lajos utca felőli oldala mentén húzódó területen nem láthattak munkához: itt találtak évekkel ezelőtt egy szovjet katonai tömegsírt, amelynek megszüntetése különleges eljárást és sok diplomáciai munkát igényel még.

Semmit sem bíznak a véletlenre a szakemberek: egy nagy sátrat is rendeltek arra az esetre, ha az időjárás akadályozná a burkolást. – Ez valójában rendezvénysátornak készült, tehát használni tudjuk később is, de ha február-márciusban szükség lenne rá, akkor a kivitelezésnél is igénybe fogjuk venni – mondta Vörös Márta, a templom- és térrekonstrukciót vezető főmérnök. – Januárban megfogott minket az időjárás, a mínuszok miatt muszáj volt szünetet tartanunk, de az a munka, amit utána elkezdtünk, remélem már nem fog megállni. Két fő munkafolyamat megy: a burkolás még karácsony előtt elkészült, úgynevezett CKT-betonon folytatódik, a Szent István király út felé. Itt mozognak most a gépek, amelyeknek elég nagy földkupacokat kell megmozgatniuk – vázolta dióhéjban. A szakember hangsúlyozta: a burkolásból egyelőre kihagyják azt a területet, ahol az orosz katonai tömegsírt találták még 2016-ban.

Államközi egyezményre várnak A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye évek óta igyekszik rendezni a Szentháromság tér felújítási munkái során talált, több száz szovjet katonai sír ügyét. A földi maradványok sorsáról nem rendelkezhetnek önállóan, viszont a kihantolási munkák rájuk várnak. A feladat megkezdéséhez államközi egyezményre van szükség, melynek egyeztetése 2016 óta zajlik. – Összesen 214 személy maradványairól van szó. Csak hármat nem ismerünk közülük, a többieket viszont sikerült azonosítani – mondta lapunknak korábban Vörös Márta. Hozzátette: a katonai hadisírok kezeléséről rendelkező nemzetközi egyezmény szerint jogilag nem járhatnak el ugyanúgy, mint bármely más személy exhumálásánál, hanem külön engedélyeket kell kérniük a kihantoláshoz.

A Kossuth Lajos utca felőli oldalon lévő, keskeny tér felett továbbra is marad az ácsolt tető, ami védi a régészeti feltárást, illetve a nyughelyeket. Ez az állapot egészen addig áll majd fenn, amíg a két állam közötti egyezmények nyomán meg nem születik a megállapodás az exhumálásról. Erre a folyamatra ők már nincsenek ráhatással: miután a szakmai anyagot és terveket leadták, arra várnak, hogy cselekedhessenek.

Addig is, amíg végleges formát nem ölthet a teljes tér, ott dolgoznak, ahol tudnak: a Szent István király út felé eső rész burkolását végzik, abban bízva, hogy a fagyok már nem torpantják meg a munkát. Lassan kialakul egyébként az az alaptest is, amelyen Asztrik érsek valósághű, carrarai fehér márványból készült szobra magasodik majd, nagyjából a Hotel Kalocsa épületének főbejáratával szemben. Az alak – hasonlóan a tér körül szintén megjelenő Tomori Pál- és Szent István-szoborhoz – a székesegyház felé tekint majd, a felállítása várhatóan még idén megtörténik.