A védekezést célozta meg a műkertvárosi egészségműhely

Kecskemét felzárkóztatási programjával összhangban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Homoki Varázskert együttműködő partnerként tartott kedden egészségműhelyt Védd magad! címmel a kecskeméti Műkertváros négy helyszínén.

A Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten című pályázat keretében a Mezei utcán, a Zsinór utcán, a Műkerti sétányon és a Kórház utcán rendezett esemény a járvánnyal kapcsolatos védekezésre összpontosítva a környék hátrányos helyzetben élő felnőtt lakosait célozta meg.

Rigóné Kiss Éva, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöki tanácsadója elmondta, hogy ugyan sok információt kap a társadalom a járvány elleni felelősségteljes védekezésről, de mégis minden plusz tájékoztatás fontos. A vírusnak az átlagosnál jobban kitettek a Műkertváros hátrányos helyzetű, életkörülményeik miatt kevésbé egészségtudatos lakói, ezért nekik igyekeztek segíteni információátadással és egészségügyi szűrésekkel.

A két szervezet külön programmal volt jelen. Az egészségműhelyt a Homoki Varázskert Szociális Szövetkezet tartotta. Elsősorban a szervezet védekezőképességét javító teákat mutattak be és adtak ajándékba a résztvevőknek és életmód tanácsadáson is részt vehettek a kilátogatók.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szűrést kínált és munkatársai egyéni beszélgetések során a mindennapi életben jól használható egészségügyi tanácsokkal is ellátták a betérőket, akik nem távoztak üres kézzel: fertőtlenítőszert, törölközőt, édességet és 100 százalékos gyümölcslét kaptak ajándékba.

Rigóné Kiss Éva hangsúlyozta, hogy sikeres volt az egészségnap, jóval meghaladta elvárásaikat az érdeklődők száma és megköszönte a Tanoda és a Mezei utcai Közösségi Ház közreműködését.

Az egészségmegőrzés fontosságát emelte ki Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere is, aki délután látogatott el az eseményre. Kifejtette, hogy a városrész lakosságának egy része hátrányos helyzetű és felzárkóztatásuk kérdését komplexen, a szociális környezet és az egészségügyi körülményeik figyelembevételével közelíti meg a város, ezért is volt fontos az egészségnap. Mint fogalmazott, a felzárkóztatást szolgálja a Biztos Kezdet Gyerekház, a helyi bölcsődei, óvodai és iskolai programok és a szakképzés is, hogy a születéskor megkapott hátrányokat levetkőzzék magukról a fiatalok.