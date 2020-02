A város kinőtte uszodáját, nagyobbat szeretnének

Nagy öröm, vagy nagy fejfájást okozó lehetőség, esetleg egyszerre mindkettő. Egyelőre ennyi állapítható meg az évek óta napirenden tartott uszoda- és élményfürdő-építésről.

Jelentős összegű támogatások folytak be a város kasszájába a közelmúltban. Köztük több korábbi pályázaton elnyert összeg. Egyebek mellett ezek miatt is módosította a tavalyi költségvetést január végén a képviselő-testület. A legnagyobb tétel az uszoda és élményfürdő fejlesztésére szánt, kis híján 660 millió forint.

Csubákné Besesek Andrea utóbbi kapcsán diplomatikus csomagolásban bocsánatkérésre szólította fel azokat, akik megkérdőjelezték a fejlesztést. – Sokan és sokat dolgoztunk azért az előkészítő munkák során, hogy ez a támogatás megérkezhessen. Nagyon szeretném megköszönni a hivatal munkatársainak – mert évekig dolgoztunk ezen együtt – és Zsigó Róbert államtitkár úrnak, illetve Fercsák Róbert volt polgármesternek úrnak, az ő munkájuk nagyon benne van, hogy idáig eljutottunk – fogalmazott a volt alpolgármester.

Nyirati Klára polgármester szerint köszönettel tartoznak az előző vezetésnek a támogatás elnyeréséért. Most annak a vizsgálata következik, hogy mennyire van létjogosultsága a beruházásnak és mekkora költséggel jár a működtetés. Hatalmas összegről van szó, de a bővítés mellett a fenntartás is az. Szeretném remélni, hogy az uszoda megvalósul majd és nem lesz olyan deficites, amit a város nem bír el.

– Turisztikai vállalkozások köréből érkeztek olyan javaslatok, amelyek érinthetik ezt a projektet. Ezek is bekerülhetnek az előzetes vizsgálódásba. Fontos, hogy ne csak a komplexum felépítésének lehetőségeit, hanem a működtetés körülményeit is alaposan vizsgálják – hangsúlyozta Széll Péter, a városfejlesztési bizottság vezetője. Kovács Csaba képviselő szerint az uszoda létjogosultságát megkérdőjelezni botorság. Hiszen 25 méteres helyett 50 méteres medence lehet, ami nemzetközi versenyek megtartását teszi lehetővé, ezáltal Magyarországnak és Bajá­nak is sok pozitív dolgot hoz.

A 2018-as országgyűlési választás kampányának időszakában jelentette be Zsigó Róbert az uszodabővítés és élményfürdő építésének kormányzati támogatását. Az önkormányzat 2017 februárjában bízta meg a szegedi Hajós Építész Iroda Kft.-t a koncepcióterv elkészítésével, ezért 8,5 millió forintot fizetett az önkormányzat. A két évvel ezelőtti bejelentéskor Fercsák Róbert megközelítőleg 12 milliárd forintos költségekről számolt be, az elképzelés szerint elsőként megépülhet az új, 50 méteres medence, utána kerülne sor a régi elbontására és újjáépítésére, majd harmadik ütemként a szabadtéri élményfürdő valósulna meg a Petőfi-szigeten.

Mennyibe kerül a jelenlegi uszoda működtetése?

A Bajavíz Kft. üzemelteti a Petőfi-­szigeti létesítményt, aminek fenntartásában az önkormányzati támogatás a legnagyobb tétel.

Egyszerűen fogalmazva: öt forint bevételből egyet fizet a használó, négyet a városi kassza. A szolgáltató a 2018-as városi támogatással 2019 májusában számolt el. Eszerint az uszoda éves 96 millió forintos árbevételéből 18 millió származik a jegyekből, míg a város működési támogatásként 77 milliót adott át a cégnek. Az uszodai költségek között a személyi költségek adják a kiadások 56%-át, 30% az anyagköltség. A közüzemi díjak között 19,5 millió volt a távhő költsége, az áramszámla pedig 5 millióra rúgott a 18 főt foglakoztató uszodánál. A 2019-es költségvetésben a város 100 millió forintos támogatási összeggel számolt a Bajavíz Kft.-nél, ebből mintegy 10 milliót más feladatra szánt.

Adófizetői oldalról nézve: 2018-ban 125 millió forint volt a gépjárműadó helyben maradó összege, csaknem ugyanekkora tétel a telekadóból befolyt összeg, a magánszemélyek kommunális adójából pedig 212 milliós bevétele keletkezett a városnak.