A város biztosítja a távhőszolgáltatást a jövőben

Augusztustól az önkormányzat biztosítja a távhőszolgáltatást a városban. Az üzemeltető dunaújvárosi céggel ugyanis szerződést bontott a képviselő-testület.

Ennek több oka is volt. Az elmúlt időszakban többször is előfordult, hogy hosszabb-rövidebb ideig szünetelt a melegvíz-szolgáltatás az érintett közel 1400 lakásban és mintegy 70 intézményben. Ugyanakkor a szolgáltatást végző cég jelentős bérletidíj-tartozást is felhalmozott. Ezt időközben rendezték ugyan, a képviselő-testület mégis úgy látta jobbnak, ha a város saját kezébe veszi a szolgáltatást. Augusztus elsejétől a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. foglalkozik ezzel – tájékoztatta lapunkat Dósai Bence, polgármesteri és fejlesztési kabinetvezető.

– Ettől a lépéstől azt reméljük, hogy a jövőben zavartalan lesz az ellátás Kiskunfélegyházán. Azt tervezzük, hogy energetikai pályázatok révén fejlesztjük a fűtőművet, ezáltal pedig hatékonyabb lesz a szolgáltatás. A városban két hőközpont van: az Attila utcai hőközpontban tavaly már lecseréltük a kazánokat. A Petőfi-lakótelepi fűtőműben azonban hat, közel negyvenéves kazánt kell korszerűbbre cserélni. Arra törekszünk, hogy minél nagyobb mértékben hasznosítsunk megújuló energiát, ezért szeretnénk biomasszával működő kazánokat beállítani. Ebben az önkormányzat partnere lenne a félegyházi étolajgyár, ahol többtonnányi napraforgóhéjat termelnek naponta, ezzel helyettesíteni tudnánk a földgázfelhasználás jelentős részét. Ezenkívül vizsgáljuk a geotermikus energia hasznosítását is – sorolta a polgármesteri és fejlesztési kabinetvezető.