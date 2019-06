A vadászkürt a szenvedélyük

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület arany minősítést kapott és harmadik helyezést ért el a Gödöllőn megtartott VI. Nemzeti Vadászkürtversenyen.

Lelkes amatőrökből 2014-ben alakult meg a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület. A megye számos pontján élő tagok minden második héten Kiskőrösön próbálnak Gmoser István trombitatanárnál, aki maga is tagja az együttesnek.

Az elmúlt években számos helyen felléptek a vadászkürtösök, például vadászbálokon, vadászrendezvényeken, vadásztemetéseken, juniálisokon, és rendszeres szereplői a fővárosi Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításnak. A KEFAG Zrt. nyíri-erdei Vackor Várában megtartott minősítő vizsgán már korábban megszerezték a legjobb, A minősítést, a most megrendezett Nemzeti Vadászkürtverseny volt azonban a második komoly megmérettetésük.

A gödöllői királyi kastélyban a Koronázási hétvége programjaival egybekötött versenyen a vadászkürtegyütteseknek négy kötelező és egy szabadon választott művet, szignált kellett eljátszaniuk. A kötelező darabok: Avatás, Róka a terítéken és Aranysakál a terítéken szignál, valamint az Egy a természettel mű mellett a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület a Hubertus Marsch című művet adta még elő. Érdekesség: a Nagy Csaba által szerzett, Egy a természettel című zenemű lesz a 2021-es világkiállítás hivatalos dala.

– Jelenleg tizenkét tagja van az együttesünknek, a zenei tudásunk különböző. A versenyen heten léptünk színpadra. Maximálisan kitettünk magunkért, ennek meg is lett az eredménye. Arany minősítést kaptunk és az összesítésben a harmadik helyezést értük el! – mesélte Héjja Krisztián, aki immár ötödik éve vadászkürtöl az együttesben.

– A gödöllői verseny jó belépő volt a 2021-re tervezett Országos Vadász Világkiállításra, melyre az ország vadászai már lázasan készülődnek. A most elért kiváló eredményünkkel kiérdemeltük, hogy mi is játszhassunk a rendezvényen, vadászkürtjátékunkkal emelhessük a műsor színvonalát. Az országos rendezvényt megelőzően jövőre mi, a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület szervezzük meg a VII. Nemzeti Kürtversenyt Kecskeméten vagy Kiskőrösön. A helyszín kiválasztása még tart, a tárgyalások folynak. Attól tesszük függővé, hogy melyik városban kapunk nagyobb támogatottságot az önkormányzattól és a lokálpatriótáktól – tette hozzá.

Addig is sok fellépés vár még a Kiskunsági Vadászkürt Egyesületre. Erre a nyárra is számos felkérést kaptak már, szabadtéri rendezvényekre, fesztiválokra, juniálisokra és agrár-expókra.

A vadászzenék és -dallamok Németországból indultak útjukra, Reinhold Stief nevéhez köthetők a vadászkürtre íródott zeneművek. A zenedarabok mellett nagyon sok szignált is játszanak a vadászkürtösök, melyek között van vadász-, jelző- és teríték­szignál. Régen – még mobiltelefonok hiányában – kürtjelekkel üzentek egymásnak az akár több száz méterre lévő vadászok. Külön szignálja van az indulásnak, a hajtás megkezdésének, a végének, és minden állatnak saját terítékszignállal tisztelegnek a terítéknél. A kürtjeleket még ma is használják a vadászok, bár már kevesebbet, de az elejtett vad terítékénél elmaradhatatlan.

– Régóta vadászom a kerekegyházi vadásztársaságnál. A fegyver mellett mindig viszem magammal a kürtömet is. Ez a hangszer nagyon közel áll a szívemhez, hozzátartozik a vadászat hagyományaihoz, értékeihez. Autodidakta módon kezdtem el tanulni, majd egy bárnai rendezvény után zenetanári segítséget kértem. Azóta folyamatosan tanulom – árulta el Héjja Krisztián.

Remek csapat

A díjazott együttes tagja volt: Raffai Zsolt, Héjja Krisztián, Nagy Miklós, Nagy Norbert, Zakar András, Horváth Lajos és Gmoser István.