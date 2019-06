A Vadaskertben sétáltak a városföldi anyák és gyermekek

Csütörtökönként mindig nagy sikere van a baba-­mama klubnak a Klubkönyvtárban, melyet Tóthné Vén Nikolett, a Klubkönyvtár vezetője tart meg. Gyakran hív egy-egy témában szakembert, figyelembe véve az anyukák kéréseit, érdeklődési köreit. Az évadzáró alkalmával a napokban a Kecskeméti Vadaskertbe látogattak el az anyukák és a gyerekek.

A Klubkönyvtár szervezésében különbusszal utaztak be a Vadaskertbe, ahol közösen tekintették meg az állatokat. A gyerekek körében a legnagyobb sikere az állatsimogatónak volt, de örömmel ismerkedtek meg azokkal az állatokkal is, melyeket korábban csak a mesekönyvekből vagy filmekből ismertek.

Tóthné Vén Nikolett elmondta: a nyáron szünetel a baba-mama klub hivatalos formában. Azokat az anyukákat és gyermekeiket, akiknek kedvük van, továbbra is szívesen látják csütörtökönként 10 órától a Klubkönyvtárban egy-egy kötetlen beszélgetésre, egy kis játékra.