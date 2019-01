A Tündérszépek indulóinak üzent a kalocsai szépségkirálynő

Szabó Csillag, a Miss International Hungary cím birtokosa üzent a Tündérszépek mezőnyének: ne foglalkozzatok a negatív kritikával, de a jót építsétek be!

A Miss International Hungary-t megnyerő, kalocsai születésű Szabó Csillagot már gyermekként vonzotta a szépségversenyek világa. Szerepelt a Magyarország Szépén és három világversenyen is. Legjobb eredménye a 19 évesen megszerzett Miss International Hungary cím, ami után ő képviselte hazánkat a Tokióban rendezett Miss International-en, 2016-ban. Most a Tündérszépek versenyünk kapcsán beszélgettünk vele tapasztalatokról, élményekről, tanácsokról.

– Hány éves voltál, amikor először jelentkeztél szépségversenyre, és mi motivált?

– Még általános iskolában jött a gondolat, hogy a szépségiparral szeretnék foglalkozni. Sokat kellett azon dolgozni, hogy egyik állomásról eljussak a következőre. A kíváncsiság motivált, valamint az, hogy szeretném magam megmutatni nagyobb közönség előtt. És szerettem volna világot látni. Mindig kicsiben kell kezdeni, folyamatosan kitartani, és utána jönnek a mind nagyobb sikerek.

– A kívülállóknak az volt az érzése, hogy nagyon felkészülsz, mindent megtervezel, mert csakis elsőként akarsz átlépni a célvonalon.

– Nagyon konkrétan emlékszem minden egyes versenyre. Az első két évben még csak élveztem, hogy kisminkelnek, hogy szép ruhákban vagyok, és ez sok tapasztalatot, barátságot hozott. Ugyanakkor jött az, hogy nem sikerült megnyerni az adott koronát, mindig csak második helyezés, különdíjak – nagyon jó ajándékkal természetesen, de szerettem volna végre befutni. Ezután már tudatosan készültem és még két év kellett arra, hogy egy koronát haza tudjak vinni.

– Azok, akik most kacérkodnak a gondolattal, hogy elinduljanak egy szépségversenyen, hogyan készüljenek?

– Azoknak, akik már gondolkodnak rajta, hogy érdemes-e elindulni, az a válaszom, hogy igen. Már csak a tapasztalatok és az élmények miatt is. Ha úgy vágsz neki, hogy a koronáért akarsz indulni, akkor úgy is csináld végig! Ha ez a gondolat már megszületett, akkor nagyon-nagyon kevés választ el attól, hogy tényleg a tiéd legyen.

– Adj néhány közvetlen tippet is a Tündérszépek versenyen indulóknak: milyen stratégiát javasolsz? Van olyan személyes trükk, ami biztosan lenyűgözi a zsűrit, vagy a közönséget?

– Bármilyen kérdés érkezik hozzájuk a színpadon, jól gondolják át, hogy mit mondanak, és nagyon illedelmesen, előkelően válaszoljanak! Ami pedig szerintem a legfontosabb, az az, hogy mindig önmagukat adják és legyenek nyitottak. Ez a személyes trükköm is: mindig nyitott voltam. Azt üzenem a versenyzőknek, hogy ne foglalkozzatok a negatív kritikával, a jót viszont építsétek be! Hajrá, ügyesek legyetek!

Jelentkezz a Tündérszépek szépségversenyre!

Elsőként Bács-Kiskun megye legszebb hölgyeit szeretnénk megtalálni olvasóink segítségével. Egyrészt arra kérjük Önöket, hogy biztassák jelentkezésre tündérszép ismerőseiket, másrészt pedig arra, hogy a szakmai zsűri által kiválasztott, majd profi fotósaink által lefényképezett versenyzőkre szavazzanak.

A megyei fordulóból ugyanis a közönség három, a zsűri pedig egy hölgyet juttat tovább a regionális megmérettetésre. Innen szintén az olvasói voksok és egy elismert szakemberekből álló zsűri ítélete alapján léphetnek a legszebbek az országos porondra.

A dicsőségen túl minden fordulóban értékes nyeremények illetik meg a legjobban szereplő hölgyeket, összesen 3 millió forint értékben.

A Tündérszépek versenyére 16 és 29 év közötti, Bács-Kiskun megyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezését várjuk január 27-ig.