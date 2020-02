A torlódások miatt késnek legtöbbször a helyközi járatok

Rendszeresen késő és rossz állapotban lévő távolsági buszokról számolt be az egyik olvasónk, állítása szerint a kiszámíthatatlan, a menetrendet irányadóként értelmező Kecskemétről induló Volánbusz-­járatok miatt párja rendszeresen elkésik a szomszédos településen található munkahelyéről. Panaszolta a buszok állapotát is, a közelmúltban az új buszokat régiekre váltotta a busztársaság. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Volánbusz Zrt.-t.

Az egyik olvasónk azzal a problémával kereste meg lapunkat, hogy a Kecskemétről Jakabszállásra közlekedő helyközi Volánbusz-járat rendszeresen 15–20 perc késéssel érkezik meg a Matkó alsó megállóhelyre, ahonnan olvasónk párja Jakabszállásra jár dolgozni. A késések miatt rendszeresen elkésik a munkahelyéről, míg szomszédjuk az orgoványi csatlakozást nem éri el ugyanezért. Olvasónk panaszolta a buszok állapotát is, elmondása szerint az új buszokat régiekkel váltották fel és azok biztonságával kapcsolatban is kifejtette aggályait. A panaszokkal kapcsolatban felkerestük a Volánbusz Zrt.-t és rákérdeztünk a késések okára, valamint arra, hogy miért váltották le a helyközi közlekedést ellátó újabb buszokat régiekre.

A Kommunikációs Igazgatóság válaszában közölte, hogy a megkeresésben szereplő esettel kapcsolatban vizsgálatot indítottak, melynek eredményeként megállapították, hogy a jelentős közúti forgalmi torlódások miatt érkezett késve a járatuk Matkóra. Hangsúlyozták, hogy a közúti forgalom alakulására társaságuknak nincs ráhatása, ugyanakkor a torlódások miatt kialakuló késések megszüntetése érdekében járatforgalom-szervezési intézkedéseket kezdeményeztek és a késés miatt utasaik szíves elnézését kérik.

Rákérdeztünk arra is, hogy miért váltották régi buszok az újabbakat. A Volánbusz Zrt. közölte, hogy a Bács-Kiskun megyében szolgáló autóbuszok közül több esetében is lejárt a bérleti szerződés, ezért azokat 2019. december 31-ig visszaadták a bérbeadónak. A szolgáltatás zökkenőmentes ellátása érdekében a társaság 2020. január 31-ig hét új Credo autóbuszt állított üzembe a megyében, valamint további jármű-átcsoportosítást is végrehajtott a régióban.

A busztársaság tájékoztatott arról, hogy rendszeresen ellenőrzik a buszokat a biztonságos közlekedés érdekében és ezért nagyarányú beszerzéseket, állományfiatalítást kezdeményezett.

„A személyszállítási szolgáltatás ellátásában csak jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelő autóbuszok vehetnek részt. Az autóbuszok állapotát rendszeresen ellenőrizzük, meghibásodás vagy műszaki hiba esetén azok javításáról soron kívül intézkedünk. A még biztonságosabb és kényelmes utazás biztosítása érdekében a Volánbusz folyamatosan fiatalítja és korszerűsíti járműparkját. 2019 és 2022 között összesen 3930 darab autóbusz beszerzését tervezi társaságunk, így a teljes járműflottánk 60 százaléka lecserélődik. Az autóbusz-állomány fiatalítása része a fenntartható és korszerű közösségi közlekedés elérése, valamint Magyarország buszstratégiájának megvalósítása érdekében tett intézkedéseknek.”

A Volánbusz járműparkjának további nagyarányú fiatalítása érdekében kedvező kamatozású, 15,7 milliárd forint értékű beruházási hitel felvételéről kötött megállapodást a társaság járműparkjának flottakezelője, a Volán Buszpark Kft. és az Euró­pai Beruházási Bank (EBB). A teljes, 47 milliárd forintos hitelkeret felhasználásával 2022-ig összesen 3200 új jármű beszerzésére kapnak lehetőséget. A megállapodást az EBB által jóváhagyott hitel első részletéről aláírták.