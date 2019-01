A tiltás ellenére sok autós száguldozik a Halasi úti hobbiknál

Több mint két éve ötvenes sebességkorlátozás van a kecskeméti Halasi úti hobbiknál, de sok sofőr továbbra sem veszi figyelembe a táblákat. Az itt lakók aggódnak a gyorshajtók miatt, hiszen járda híján gyakran kell az út mellett sétálniuk.

A Halasi úti kertek lakóinak két éve sikerült elérniük az önkormányzatnál, hogy a településrészt lakott területként jelöljék ki, azaz a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h legyen. Kérésüket akkor főleg azzal indokolták, hogy a gyűjtőútról sűrűn ágaznak le a lakóutak, gyakran lassítanak a gépkocsik lekanyarodás miatt. Probléma az is, hogy a buszöböl nélküli megállók egymástól nagy távolságra, körülbelül 700 méterre vannak, járda híján a buszhoz igyekvők/buszról leszállók az úttest szélén gyalogolnak, ami főleg azért veszélyes, mert közvilágítás sincs és egyetlen gyalogátkelőhely sincs kijelölve. A közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési bizottsága teljesítette is kérésüket, így 2016 decemberétől a Virágoskert utca és Világos utca közötti körülbelül 2,5 kilométeres szakasz lakott területnek van nyilvánítva, a Világ utca előtt lévő ívben, a lakott te­rület határa előtt pedig 70 km/h-s sebességkorlátozást vezettek be.

A változtatások óta már több mint két év telt el, de egy, a szerkesztőségünket megkereső édesanya szerint a helyzet még messze nem idilli. Úgy véli, a sebességkorlátozással az ott lakókon kívül a sofőrök egy része egyáltalán nem törődik, és az igazából mindegy is, hogy figyelmetlenségből vagy éppen tudatosan hajtanak 90-nel, 100-zal, az eredmény ugyanaz (egy jól értesült helyi fórumozó szerint a végül megbüntetett rekorder 139 km/h-val tartja a csúcsot…). Faragóné Gombos Szilvia éppen azért fordult a Petőfi Népéhez, hogy hátha cikkünk nyomán a szélesebb nyilvánossághoz is eljut a problémájuk, és mielőtt tragédia történik, tudatosul a száguldozókban, hogy emberéleteket veszélyeztetnek.

– Sajnos járda sok helyen nincs, ezért például a szülők az út szélén kénytelenek a babakocsival is sétálni – ha mernek –, főleg, ha nagy a sár. Zebra híján a buszmegállókban leszálló gyermekeink és családtagjaink nem tudnak biztonságosan átjönni az út túloldaláról. Félő, hogy egy gyorshajtó pont előzi az ötvennel közlekedőt és elüti a gyalogost. Macskát, kutyát már többször láttunk elcsapva – mondta Faragóné Szilvia, akinek gyermekei egyelőre még nem közlekednek egyedül, de ha a helyzet nem változik, később sem szívesen engedné ezt meg.

Annyi javulás azért van, hogy nemrég elkészült egy kerékpárút, a Virágoskert utcától a toronyig közel 800 méter hosszúságban. Ha ezt átadják és megnyitják, legalább ezen a szakaszon nem kell majd tartani az autóktól. A városrész közösségi oldalon lévő csoportjában egyesek fekvőrendőrt javasoltak a gyorshajtók ellen, mások a sebességet jelző digitális táblát, vagy gyakoribb traffipaxot.

Megnőtt a forgalom a hobbiknál

Olvasónk tapasztalata szerint a Halasi úti hobbiknál igencsak megnőtt a forgalom, amióta zajlik az 54-es főút négysávúsítása. Ezt magyarázhatja, hogy a főút négy sávossá szélesítése miatt jelenleg (várhatóan márciusig) az M5 autópálya felől érkezve nem lehet a városközpontba vezető 541-es (Halasi) útra balra rákanyarodni (legalábbis szabályosan, mert azért annak ellenére, hogy a táblán le van ragasztva a Kecskemét centrum útirány, van, aki ezzel nem foglalkozik és letér). Így pedig sokan előbb lejönnek az 54-esről, és a Halasi úti kertek alatt „osonnak be” a belvárosba.

Itt is szoktak mérni a rendőrök

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya városszerte rendszeresen hajt végre sebesség-ellenőrzést. A település veszélyeztetett, esetleg frekventált területein visszatérően, hetente többször, változó időpontokban. A megkeresésben foglalt területen ugyanígy járnak el a rendőrök. Statisztikai adat nem áll rendelkezésre arról, hogy hány alkalommal követtek el gyorshajtást a Halasi úti hobbiknál a jelzett időszakban, mivel a sebességmérő rendszer központi működésű, az adatok zárt rendszeren keresztül azonnal a bírság kiszabására jogosult szervhez kerülnek – közölte a rendőrség.