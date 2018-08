A tikkasztó meleg is próbára tette őket

A legerősebb tűzoltók nemzetközi versenyén hat ország képviselői vettek részt. A kétnapos erőpróbán komoly feladatokat bevetési védőruhában, légzőkészülék és légző álarc használatával kellett teljesíteniük.

A legerősebb, legkitartóbb tűzoltók nemzetközi viadalának, a Toughest Firefighter Alive (TFA) versenynek a Vas megyei Bük település adott otthont az elmúlt hétvégén. A magyarokon kívül román, német, szlovén, szlovák, osztrák és lengyel tűzoltók versenyeztek egymással, olyan feladatokban, amit a mindennapok során használnak a tűzoltók.

Három korcsoportban százhetvenöten – hivatásos, önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltók – neveztek, hogy teljesítik az embert próbáló feladatokat.

Megyénket Kaszap Ferenc, Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóság, Csernák Zsolt és Taskovics Sándor, Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csillag Attila, Furdan Dániel és Kalla Tamá,s a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. Létesítményi Tűzoltóság, Balla Gábor és Balogh László, az MH 59 Szentgyörgyi Dezső Repülő Bázis és Farkas Zsolt, a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltója képviselte.

A kecskeméti tűzoltók Nyárlőrincen, a labdarúgópályán készültek fel a versenyre. Szükség is volt a próbára, hogy nem a versenyen kellett szembesülniük a feladatokkal. A kétnapos viadal első napján a meleg is nehezítette a feladatok végrehajtását. A verseny végén szinte kivétel nélkül mindenki úgy nyilatkozott, hogy nagy erőfeszítéseket kellett tenni ahhoz, hogy mindent időre – négy perc alatt kellett egy-egy feladatot teljesíteni – be tudjanak fejezni. A legnehezebb erőpróba egy nyolcvan kilós homokkal megtöltött bábu cipelése volt. Az első nap harminc méterre kellett húzni, vonszolni, légzőkészülékkel és légző álarccal. A második nap pedig hatvan méterre, de ekkor már nem érhette a lába a földet. Igaz, ekkor már légzőkészüléket sem kellett a hátukon cipelni. Nem is bírták volna, mert a bábut a hátukra vették. Különleges technika kellett ahhoz, hogy fel tudják venni, de egymástól ellesték. Többen is teljesen kimerültek a célba érkezés után. Egy tizenkilenc kilogramm súlyú tömlő vállon való felvitele egy három emelet magas állványra sem volt egyszerű. Bács-Kiskun megye tűzoltói a középmezőnyben végeztek. A nyárlőrinci önkéntes tűzoltók közül többen is azt ígérték, hogy jövőre ők is kipróbálják magukat a nemzetközi versenyen.