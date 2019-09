A Tetovált Séf is érkezik a Kalocsai Paprikafesztiválra

Végleges a XXX. Kalocsai Paprikafesztivál programja: kiemeltebb szerep jut egy testvértelepülésnek, rendhagyó tévés szakács főz egészségeset, míg több százan különböző paprikás különlegességeket.

Egyszerre három színpad kínál majd zenei programokat, még több helyszínre visznek iparművészeti és folklórbemutatókat. A központi események az Érsekkertbe kerülnek, ahová nem minden viszontagság nélkül költöztették át a fesztivált, a kalocsai belvárosból, néhány évvel ezelőtt.

– A tavalyi rendezvényen már mindennek megtaláltuk a helyét, nagyon jól belaktuk az Érsekkertet, így nem változtatunk – szögezte le dr. Magóné Tóth Gyöngyi.

A fesztivál programját lebonyolító Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója hozzáfűzte: véleménye szerint az is jó döntés volt, hogy három színpadot működtetnek a rendezvény alatt, hiszen a több zenei helyszín a szervezőknek nagyobb mozgásteret, a közönségnek pedig változatosabb szórakozási lehetőségeket jelent. – Új elem lesz az egészségnap: különféle szűrővizsgálatokkal és tanácsadással, sőt, Serényi Zsolt, a Tetovált Séf is egészségtudatosan készülő ételeket fog bemutatni – ajánlotta.

Az intézményvezető hangsúlyozta: a jubileumi Paprikafesztiválon minden korábbinál nagyobb teret kap a város szerbiai testvértelepülése, Kúla, amely kultúrájának, iparművészetének és termékeinek (ez utóbbi profilba vág: szintén paprikatermő vidékről van szó) bemutatására egy egész „utcát” szánnak a sétányon. A program elmaradhatatlan részeként jön az immáron XXIII. Kalocsai Paprikás Ételek Főzőversenye és a nem csak profiknak ajánlott VI. Szürke Marha Pörköltfőző Verseny. Kísérőprogrammal készül a Kalocsai Hagyományőrzők Háza: itt író-, pingáló- és hímzőbemutatók várják a közönséget, míg a Fazekas Alkotóházban a megszokott fazekasság mellett már kovácsolást is láthatnak az iparművészet iránt érdeklődők.

A különböző színpadokon zenei műfajkavalkád várható – minden korosztályra gondoltak, a gyermekektől az idősekig: pénteken fellép a 100 Folk Celsius, a The Tattoos, a Salvus, az Easter, a Party One Music Band és az Anna and the Barbies, míg szombaton a HAHÓ Együttes, Dancs Annamari (musical­részletekkel), a Country Road, a M.É.Z., a Rockin Rock Cats és a Budapest Bár.