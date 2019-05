A térség gazdagodik az új Budapest–Belgrád-vasútvonallal

Csak a jóisten tudja megakadályozni, hogy ez a térség ezzel a vasútvonallal ne gazdagodjon – jelentette ki Budai Gyula, külső piacok fejlesztéséért, koordinálásáért felelős miniszteri biztos Tompán, a magyar–szerb–kínai összefogással megújuló Budapest–Belg­rád-vasútvonalról.

A kínai hitelből megújuló Budapest–Belgrád-vasútvonal téma volt nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök pekingi megbeszélésén, melynek során megerősítették a vasútvonal megépítését. A tárgyalások idején kihirdették a felújítási tender győztesét, egy kínai–magyar konzorciumot. A kínai fővárosban tárgyaló magyar delegáció tagja volt Budai Gyula miniszteri biztos is, aki a keddi tompai lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón elmondta: ez a vasútvonal fogja jelenteni a leggyorsabb szállítási útvonalat Délkelet-Európa és a kontinens belseje között.

– A kínaiak mindenképpen megépítették volna ezt a vasútvonalat, ha nem a Belgrád–Budapest-vonalon, akkor elvitték volna másfelé. Ők azért bérelték ki Görögországban a pireuszi kikötőt, hogy Hamburgot leváltva, a konténerben érkező kínai áruk ezen a vasútvonalon, minél gyorsabban jussanak el az európai piacokra – mondta el Budai Gyula, aki hozzátette: a kínaiak soha nem fognak bele olyan üzletekbe, ami ne térülne meg számukra. A miniszteri biztos úgy vélekedett: óriási dolog, hogy ez a beruházás Szerbián és Magyarországon keresztül fog megvalósulni, mert ez hatalmas fejlődést hozhat a régiónak.

– A vasúton szállított konténeres áruk a jövőben a kamionos forgalmat is ki tudják váltani, ezáltal jelentősen csökkenhet ezzel az M5-ös forgalma is. A vasútvonal megépítéséhez kapcsolódó egyéb beruházások is jelentősen növelhetik a térség gazdasági erejét – tette hozzá Budai Gyula.

– Kiskunhalas a térség vasúti központja lehet, ami újabb munkahelyeket is jelent a régióban – közölte Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, aki arról is beszélt, hogy az ország déli kapujában a vasútvonal melletti települések vasútállomásai is megújulhatnak a jövőben. Mint elmondta: a beruházás elsődleges célja a teherszállítás korszerűsítése és gyorsítása, de a személyforgalom számára sem mindegy, hogy az eddigi 3,5 óra helyett 1 óra 20 perc alatt lehet majd elérni a fővárost ezen a vonalon.

A képviselők kiemelték: kínai hitelből, magyar vállalkozók és alvállalkozók építik majd a vasútvonalat, kínai technológiával. Mint elhangzott: akár harminc év alatt is megtérülhet ez a beruházás. Magyarország geopolitikai előnyei is erősödnek a Belgrád–Budapest-vasútvonal megújulása révén, és amerre a sínpárok haladnak, ott folyamatos beruházások lesznek, melyek újabb fejlődési lehetőségeket adhatnak a településeknek.

Megnyílhatnak a kínai piacok

Budai Gyula a pekingi tárgyalások kapcsán jó hírrel is szolgált a térségben nagy hagyománnyal rendelkező baromfi­tenyésztőknek és -feldolgozóknak. A jövőben újra lehetőség nyílhat a csirke- és a pulykahús Kínába exportálásának. Mint azt a miniszteri biztos elmondta: akár külön, azaz egyes régiókat is feloldhatnak majd a tilalom alól, amit korábban az állategészségügyi problémák – madárinfluenza, sertéspestis – miatt vezettek be, és a magyar élelmiszeripari exportot is jelentős mértékben visszavetette.