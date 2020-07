A termékadományokból otthonosabbá tették a halasi orvosszállót

Több mint tizenegymillió forint értékben adományozott termékeket a JYSK áruházlánc a Kiskunhalasi Semmelweis Kórháznak a Szegedi Tudomány Oktatókórházának.

A JYSK a világjárvány kezdete óta koncentráltan azokat a kórházakat segíti ország- és világszerte a felajánlásaival, amik járványkórházként is működve kiemelt feladatokat láttak el és ahol folyamatos felkészülés zajlik egy esetleges második hullámra.

A halasi kórház több fronton is meghatározó szerepet töltött be a pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, ugyanis a felnőtt fertőző épületében működő járványkórház mellett a halasi intézmény telephelyeként működik a mobil járványkórház is.

A JYSK felajánlásnak köszönhetően a halasi kórház gazdagodott 150 darab paplannal, párnával és ágyneműhuzat-garnitúrával. Emellett az adományból lecserélhették az intézmény orvosszállójának tíz szobájának teljes bútorberendezését a kanapéktól a szekrényeken át az étkezőasztalokig. Az áruház az adományozott termékekkel a betegek és a szakdolgozók kórházban töltött idejét szeretné komfortosabbá, kényelmesebbé tenni, ami Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató szerint legalább olyan fontos, mint a szakmailag és emberileg kiváló kollektíva építése.

–Én például gyulai vagyok és jómagam is a kezdetekben ezen az orvosszállón éltem, ahol az elmúlt közel harminc évben nem történt lényegi felújítás, modernizálás. Így nem volt biztosított az a fajta jóérzés, hogy az ember egy jó közösségben töltött munkanap után megfelelő körülmények közé megy haza. Szeretnénk, ha a munkatársaink nem csak a kollektívában, hanem ideiglenes lakhelyükön is jól éreznék magukat. Ezt a célt segíti a mostani adomány, amit hálásan köszönünk – fogalmazott a főigazgató.