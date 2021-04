A templomavatást a járvány után tervezik Bócsán

A régi imaház, amely 70 fő befogadására alkalmas, megmaradt, a mostani új templom viszont több mint száz embert is be tud fogadni.

Bár tavaly karácsony előtt birtokba vette a bócsai evangélikus gyülekezet az új templomot, a hivatalos átadása még nem történt meg. A járvány miatt kellett halasztani biztonságosabb időkre az átadást – mondta hírportálunknak László Lajos lelkész.

A lelkészi hivatal a közel 1900 lelket számláló faluban úgy másfél száz evangélikust tart nyilván. A régi imaház, amely 70 fő befogadására alkalmas, megmaradt, a mostani új templom viszont több mint száz embert is be tud fogadni. László Lajos a templomavatást szívesen tartotta volna pünkösdkor, de a járványügyi korlátozások feloldásának az elmaradása miatt ebben nem reménykedik. Talán nyáron, júniusban vagy júliusban rendeznek ünnepséget, amikor is Kondor Péter jelenlegi, Gáncs Péter korábbi püspököt is meghívja a lelkész, ahogy Homoki Pál jelenlegi és Lupták György korábbi esperesnek és más fontos személyiségeknek is küld meg­hívókat.

László Lajostól azt is megtudtuk, hogy közel 40 millió forintba került az új templom, amely 100 négyzetméteres, tornyos ingatlan.

Ma már ekkora összegből nehéz felépíteni a templomot, talán egy családi ház jönne ki ekkora költségvetésből. Ezért is örül, hogy a kényelmes, padlófűtéssel ellátott templom már elkészült. Autóval kényelmesen be lehet állni a templom udvarára, és LEADER-pályázat keretében parkosítják be istenházának a kertjét hamarosan.

Azért építkeztek a bócsaiak, mert a régi imaházzal egyre több gond volt. Meggyengült a tetőszerkezete, de nem volt arra pályázati lehetőség, hogy azt megerősítsék. Ekkor határoztak úgy a helyiek, hogy építsenek egy új templomot, amelyet 27 milliós költségvetéssel terveztek meg. A négy évvel ezelőtti árakból kijött volna az ingatlan, ugyanakkor az árak drasztikusan megemelkedtek. A lelkész meg is jegyezte, nagyon sok helyről kaptak támogatást, így lehetett befejezni az új bócsai isten­házát.