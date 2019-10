A települést elkerülő utat akarnak a monostoriak

Ma nem tudjuk megmondani, hogy mikor és milyen áron vásárolnak telkeket a beruházáshoz. Ez a mondat is jelezte, hogy nem lesz zökkenőmentes a bajai városházán megrendezett fórum, amit a 51-es főút tervezett korszerűsítése kapcsán hívtak össze. De volt és van nagyobb akadály is, a Bokút-Terv Kft. által a Bajától Nagybaracskáig tartó szakasz tervezéséről hirdetett tájékoztató esetenként tiltatkozó népgyűlés hangulatát idézte. A monostori panaszosokkal a fővárosból érkezett szakemberek is egyetértettek abban, hogy indokolt lenne a települést elkerülő út megépítése, viszont ők nem erre kaptak megbízást. A tervek pedig változhatnak, bár az elképzelések megfogalmazása és a megvalósulás között hosszú évek telhetnek el.

– Nincs miről beszélni, ha nem lesz elkerülő! Mi nem akarjuk, hogy bejöjjön a forgalom a faluba! – fogalmazott egyértelműen csaknem fél órát követően egy hozzászóló a tájékoztatón. Előtte Takács Péter, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője hangsúlyozta: a Baja és Zombor közötti út burkolatának megerősítését célozza a beruházás, ami a térség gazdaságának fejlesztését segítheti a hercegszántói határátkelő fejlesztésével és teherfogalom előtti megnyitásával együtt. Az 51-es főút engedélyezési terve elkészült, ezt kívánják bemutatni. A díszteremben mintegy százan, többségükben bátmonostoriak hallgatták a részleteket. Bokker István tervező kiemelte: a terveztetés több mint egy évtizede kezdődött megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével, ezek részben megkötötték a mostani tervezők kezét. A monostoriak által elutasított elképzeléseket meg lehet változtatni, de ez minisztériumi döntést igényel, és a most folyó tervezési munkát nem akasztja meg. – Tavaly novemberben kötöttük meg a szerződést, geodéziai felmérések, helyszíni bejárások után idén januárban ültünk le az érintett települések képviselőivel egy tájékoztatóra. A bajai déli elkerülőnek környezetvédelmi engedélye van, ennek tervezése nem a jelen szerződés része. A Muskátli utcától délre az 51-es főút és a mellette húzódó kerékpárút tervezése a feladat, a mi cégünk a nagybaracskai elkerülő kezdetéig illetékes – fogalmazott a tervező. Hangsúlyozta: magánterületeket a kerékpárút érint, általában háromméteres szakaszon, a munka azonban addig nem kezdődhet meg, amíg nincs a be­ruházó birtokában minden terület. – Már az első egyeztetésen jeleztem, hogy Bátmonostor ragaszkodik az elkerülő út megépítéséhez. Amennyiben a tranzitforgalmat a falura terhelik, akkor az 51-es út melletti rész élhetetlenné válik. A képviselő-testület és jómagam is azon vagyunk, hogy megépüljön az elkerülő – mondta Béleczki Mihály polgármester. A fővárosi szakemberek megerősítették, hogy a település részéről minden alkalommal és fórumon azonnal szóba kerül ez az igény. Felmerült továbbá, hogy az elkerülő út érdekében aláírásgyűjtést szervezhetnek, ez a helyszínen megkezdődött, rövid idő alatt ötvennél többen foglaltak állást ilyen módon. Az 1600-nál kisebb lélekszámú településen már az előző évtizedben is tiltakozást eredményezett a kerülőút nélküli tervekről szóló hír. Aztán némi biztosítéknak vélték, hogy a rendezési tervben is számolnak az új nyomvonallal. Mint az egyik tiltakozó a fórumon elmondta: azért nem kap építési engedélyt külterületi ingatlanjára, mert a leendő út nyomvonalába esik. Más pedig felháborítónak tartotta, hogy környezetvédelmi szempontból elfogadhatónak ítélnek olyan tervet, ami egy lakóház ablakától másfél méterre kamionforgalmat tesz lehetővé. Tervezés alatt a déli elkerülő A Baja és Zombor közötti, határon átnyúló közút tervezése projektben a bajai déli elkerülő terveinek elkészíttetésére nem volt elegendő pénz, így erre nem készül ilyen dokumentum. Az 51-es főút várostól délre húzódó szakaszán az útpályát 11,5 tonnás teherbírásúra alakítják, nyomvonala nem változik, ám 7,5 méter széles burkolatot és 11 méteres koronaszélességet kap. Mellette kerékpárút épül, Bajától Bátmonostorig az út bal, a falutól délre pedig a jobb oldalon. A településeken forgalomlassító szigetek, zebrák hivatottak tompítani a forgalmat, Nagybaracskán pedig elkerülő út építését terveztetik.