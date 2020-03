A tázlári polgármester összefoglalta a legfontosabb intézkedéseket

Elmaradt a közmeghallgatás Tázláron a vírusválság miatt, ezért megkérdeztük a polgármestert, Bán Róbertet, hogy miről szeretett volna beszélni.

Bán Róbert egyébként fizika–testnevelés szakos tanár, a faluvezetés mellett 18 órában tanítja a gyerekeket. Elmondta, hogy a település elnyerte az Energiahatékonysági kiválóság díjat. Mint mondta, az önkormányzatot, az iskolát, a tornacsarnokot és a rendelőket is sikerült energiatakarékos beruházás keretében megújítani.

A csökkenő közmunkás­létszám mellett gépesítették a falu földjein végezhető mezőgazdasági munkákat, spórolva a munkaerővel. A szántóföldi kultúrák mellett hat fóliasátor közül kettőben szamócát, a többiben paradicsomot, paprikát, uborkát és zöldhagymát termesztenek, a zöldségek és a gyümölcsök pedig a helyi konyhára kerülnek. Itt korábban 230 emberre főztek, mostanra már csak 65-re. Ők főleg idősek, akik a járvány miatt nem mennek utcára, így rokonok, ismerősök és az önkormányzat dolgozói hordják ki nekik az ételeket. Az idős emberek egy része interneten tartja a kapcsolatot az önkormányzattal.

Három éve egy program keretében nyolcvan laptopot kapott négy település, ezek közül negyven jutott a tázlári nyugdíjasokhoz, akik gépek segítségével jelentkeznek be az önkormányzathoz. Aki nem lépett még be a digitális világba, annak szórólapon jelezték, hogy az önkormányzat az igények alapján elvégzi a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását és az ebédkiszállítást is.

Idén a közös rendezvények, a május 30-ra tervezett gulyásfesztivál és a juniális is elmarad.

Tázláron a gyerekek, ahogy minden más hazai településen, távoktatásban részesülnek. Aki nem rendelkezik laptoppal, az az iskola számítástechnikai termében tanul. Bán Róbert tapasztalata szerint nemcsak a diákok – főleg az alsósok – küzdenek meg az új típusú oktatással, hanem a nekik segítő szülők is, akik a gyerekek mellett ülnek, amikor a leckét el kell készíteni, majd elküldeni.