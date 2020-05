A távoktatás ideje alatt több felújítási munkát is elvégeztek

A digitális távoktatás ideje alatt is folyt a munka a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Iskolája és Kollégiumában. Több tanterem és folyosó újult meg, valamint az intézmény Kölcsey utcai épületszárnya előtti parkoló is – mondta el szerkesztőségünknek Papp Gyula főigazgató.

A Vári-szakképzőben mostanra elkészültek a digitális távoktatás ideje alatt zajló felújítási munkálatok zömével. A kollégiumi épületszárnyban a folyosók és szobák burkolatait újították fel, valamint a vizesblokkok is megújultak az első és második emeleten. A harmadik emeleten ezeket a munkálatokat már korábban elvégezték.

A Kölcsey utcai K épületszárnyban, a konyha fölötti részen tizenkét tantermet újítottak fel, valamint a folyosókat. A régi már felgyűrődött, szakadt, hiányos, sok helyen balesetveszélyes pvc-burkolatokat lecserélték újakra, a lábazatokat pedig kopásálló, könnyen tisztítható festékekkel vonták be.

Megtörtént az intézmény Kölcsey utca felőli parkolóinak a rendbetétele is. Korábban egy majdnem használhatatlan parkoló volt durva szinteltérésekkel, a keskeny és rövid parkolóhelyek miatt sokszor az autók kilógtak az úttestre – magyarázta a főigazgató, hogy miért vált elengedhetetlenné a terület átfogó felújítása. A régi és sok problémát okozó fákat kivágták és a helyükre hat kisebb gömbösödő lombkoronás juharfát ültettek. Lebontották az épület előtti kerítést, az új térköves járdát az épülethez közelebb építették meg, így nagyobb terület szabadult fel a parkolónak, a férőhely is több lett. A főbejárattal szemben egy akadálymentes parkolóhelyet is kialakítottak. Az új parkolóban kényelmesebben és szabályosan lehet majd leparkolni az autókkal. Az épület és a járda közötti területet pedig parkosítják majd, fűvel és virágokkal ültetik be. A beruházáshoz kapcsolódóan a halasi önkormányzat városüzemeltetési cége a parkoló előtt az úttest alatt kicserélte az esővízcsatornát – mondta el Papp Gyula.

A felújítási munkálatok részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapott felújítási keretből, részben pedig saját forrásból valósultak meg több tízmillió forint értékben.

Az iskola főépületén belül is átalakítások, átszervezések voltak az elmúlt időszakban. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum központi irodája kapott itt helyet, a Vári Szabó István Szakképző igazgatósága pedig az épület egy másik szárnyába költözött. Szabó Edina igazgató, tagintézmény-vezető rámutatott, hogy az elmúlt hat évben több százmillió forint fejlesztés valósult meg az iskolában. – A korábbi időkhöz képest összehasonlíthatatlanul több forrás, közel négyszázmillió forint érkezett, ma már rá sem lehet ismerni az iskolára – tette hozzá az iskolaigazgató, aki elmondta azt is, hogy korábban megtörtént a kazáncsere, az energetikai beruházások során a teljes épületegyüttesen kicserélték a külső nyílászárókat, szigetelték és új burkolatot kapott a teljes homlokzat és részben felújították a kerítést.

A fejlesztés azonban nem állt meg, elkészültek az építészeti és költségvetési tervek az iskola udvarán lévő aszfaltos sportpálya megújítására is, ahol lelátó is épült, alatta tárolóhelyiségekkel, valamint a lebontott kazánház helyére egy konditermet terveznek építeni, a tervezett beruházás összesen közel hatvanmillió forintba kerülne.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziumban is zajlott a munka a digitális távoktatás ideje alatt, húszmillió forint értékben az első emeleten a tantermek és a folyosók újultak meg, új meleg- és hidegburkolatot kaptak, valamint a lábazatokat festették le. Az iskola tornacsarnoka korábban teljesen rendbe lett téve, a teljes tetőt felújították, ennek során a nyílászárókat kicserélték, valamint az iskolaépületben elvégezték az energetikai fejlesztéseket hozzávetőleg négyszázmillió forint értékben. Az iskolaépület magastetős részét kell még felújítani, a tervek kész vannak, közel háromszázötven millió forintba kerülne.