A tánchagyományok háza épülhet tovább Halason

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet egyelőre nem akadályozza komo­lyabban a tánchagyományok háza építését a Bundzsák Dezső Sportkomplexum területén. A főfalak már állnak.

A város kulturális és marketingfeladatait is ellátó Halasmédia és Kultúra Nonporfit Kft. korábban sikeresen pályázott a beruházás megvalósítására és nyert összesen 117,7 millió forintot. A vissza nem térítendő támogatásból épülő komplexum méltó helye és színtere lesz a városban sok évtizede működő helyi táncművészeti csoportok, köztük többek között a Halas Táncegyüttes, a Kiskun Táncegyüttes és a Stúdió 2000 Táncsport Klub táncosainak, akik nemcsak Kiskunhalason, hanem országszerte és nemzetközi szinten is komoly hírnevet hoztak külön-külön is a városnak.

A helyi értéktárban is helyet kapott művészeti csoportok elmúlt évtizedekben keletkezett tánchagyományai, a város régi hagyományai, valamint az ahhoz kapcsolódó kulturális és tárgyi emlékek, eszközök gyűjteménye egy helyen lesz látható. Táncházak és más kulturális rendezvények, kiállítások helye lesz a mintegy hatszáz négyzetméteres, földszintes épület, amely mellé parkoló és parkosított környezet is épül. Hamarosan a födém és a tetőszerkezet is a helyére kerül. A beruházás várhatóan nyár közepére készül el.