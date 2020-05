A Születésünnep idén is várja az érdeklődőket, ezúttal online

Ezekben a napokban újdonságokkal és nagy érdeklődésre számító témákkal várja a kismamákat és kisgyermekeseket a Születésünnep csapata, május 3. és 13. között. A rendkívül sikeres rendezvénysorozat idén átköltözött az online térbe. A tapasztalatokról Szabó Béláné Rita szakmai segítő munkatárs adott számot, aki idén a szervezést is a kezébe vette.

– Idén hatodik alkalommal hívták életre a Születésünnepet. Hogyan zajlott a szervezés, mennyiben változtatta meg terveiket a járványhelyzet?

– Az első verzióban az szerepelt, hogy ebben az évben nem tartjuk meg. A program főszervezőjével, Kovács-Dandi Csillával sokat beszélgettünk róla, majd az én ötletem volt, hogy legyen online. Az elmúlt hetekben mindenki megtapasztalhatta, hogy megerősödött az online világ. Tele van új lehetőségekkel, melyek valamelyest kompenzálhatják a személyes találkozások hiányát.

– Gördülékenyen ment a rendezvény online térbe való átköltöztetése?

– Nem volt egyszerű, de saját tapasztalataimat is felhasználva, azért belejöttem. A szervezés fő részét éppen ezért idén magamra vállaltam, mivel Csillának a hathónapos babája mellett erre most nem lenne ideje. A programtartókkal való kapcsolattartásban sokat segít, de a technikai részét teljesen magam irányítom és szervezem. Március 16. után én viszonylag gyorsan megtapasztaltam az online oktatás előnyeit és nehézségeit. Az egyetemen tanítok, és rendszeresen járok tornázni is. Az elmúlt hetekben a digitális oktatás és az online edzéseim során egyaránt sokat tanultam, melyeket jól tudtam hasznosítani a Születésünnep szervezése során. A nehézséget mindezen felül az is okozta, hogy alig pár hetünk volt az új helyzetre való felkészülésben.

– A programtartók is nyitottak voltak az online változatra?

– Igen, bár nem volt egyszerű. A korábbi években már kialakult egy törzscsapat, akik közül csak néhányan nem csatlakoztak idén. Ennek oka az volt, hogy az általuk kínált szolgáltatás, kiállítás online térbe nem vihető át. Szerencsére azonban néhány új programtartót is köszönthetünk idén.

– Technikailag mindenki felkészült volt, vagy kellett a segítség?

– Vegyes a kép. Például Néma Attiláné Ella, Leskovics-Ortelli Andrea vagy éppen Czinkóczi-Dori Szilvia nagyon profik, ők egyébként is áttették már mindennapi programjaikat az online térbe. Tőlük én magam is csak tanulhattam. Akadtak olyan előadók, akiknek én segítettem. A lényeg, hogy most már mindenki boldogul, és zökkenőmentesen zajlik a Születésünnep.

– Említette, hogy vannak új előadók is. Róluk mit lehet tudni?

– Pozsgainé Högye Tünde, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa önként jelentkezett előadónak, melyet nagy örömmel fogadtunk. Otthonosan mozog az online előadások témakörében, és felajánlotta, hogy nálunk is szívesen szerepel. Meddőség, és ami mögötte van című interaktív előadása péntek kora este hallgatható meg. A téma teljesen új, szerintem nagy érdeklődésre tarthat számot, főként a gyermeket tervező párok, vagy e problémával már küzdők körében. Szintén új előadó Vakulya-Sebők Gizi, aki jóga- és pilatesoktató. Órái interaktívak és még játékot is hirdetett a résztvevők között. Egy harmadik előadó pedig Oldal Henrietta, aki Így tedd rá! címmel népi játékokat felvonultató videókat ad közre a kisgyermekeseknek.

– Ön is tart előadást?

– Védőnőként most nem szerepelek, de három lányommal közösen a mosható pelenkákról tartunk egy beszélgetős, tapasztalatokat megosztó élő előadást. A beszélgetésbe bekapcsolódik majd Butkáné Kis Regina is, aki szakemberként évek óta foglalkozik a mosható pelenkákkal.

– A programokat milyen formában érhetik el az érdeklődők?

– Az online programokat ugyanúgy az oldalunkon, a www.szuletesunnep.hu honlapon, az események között találják meg. Bízunk benne, hogy így is sokakat elérünk, többféle klubot, foglalkozást, szolgáltatást be tudunk mutatni, mely által a kismamák, édesanyák, nagymamák, apukák, babát tervezők hasznos információkhoz jutnak, és kicsit kikapcsolódhatnak a bezártság nehézségeiből. A Születésünnepet 2015-ben pontosan azzal a céllal hívta életre Patik Réka, hogy a városban élő kismamáknak, kisgyermekeseknek bemutassa, a városban élő szakemberek milyen sokféle lehetőséget nyújtanak, senki sincs egyedül, problémák esetén is van kihez fordulniuk. Ezt a célt idén is megvalósítjuk az online térben.

– Bárki csatlakozhat a programokra, vagy előzetesen jelezni kell?

– A legtöbb program nyitott, egyszerűen csak az adott időpontban a linkre kell kattintani. Akad néhány, melyre előzetesen kell regisztrálni, de ezt jeleztük is.

– Milyen formátumai vannak a programoknak?

– Sok az élő, videócsetes előadás és edzés, melyek interaktívak. Rögtön az elején, hétfőn Leskovics-Ortelli Andreának a Kis nasitól a nagy étkezésekig című interaktív előadására már 29-en csatlakoztak fel, mely nagyon jónak mondható. Van néhány kész videó is, mely előre felvett, mint például egy táncos vagy egy zenés babaprogram. A fogorvosnő pedig személyes konzultációkat tart a megadott idősávban.

– A nyereményjátéknak mindig nagy sikere van. E téren mire számíthatnak az érdeklődők?

– Sajnos ez most nem kivitelezhető. Két kisebb játék azonban zajlik. Egyrészt csatlakozhatnak a résztvevők a Katona József Könyvtár játékához, ahol könyveket sorsolnak ki, másrészt Vakulya-Sebők Gizi saját óráin játékot hirdetett. Nyolc alkalommal, nyolc számot kell összegyűjteni, és egy szerencsés megfejtő értékes masszázsutalványt nyer.

– Az előadások később is elérhetők, ha valaki esetleg lemaradt róla?

– Igen, tervezzük. Kaptunk visszajelzéseket, hogy nem volt idejük meghallgatni az adott időpontban, vagy egyszerűen technikai akadályokba ütköztek. Amit tudunk, azt utólag a Facebook-oldalunkon közzétesszük. Van olyan előadás is, melyet a tervezettel ellentétben mégsem tudtunk megvalósítani. Tibay Rózsa diatetikus előadása azért maradt el, mert váratlanul behívták érettségi felügyeletre. Az ő programját utólag a Facebook-oldalunkon megtartjuk.

– Néhány nap tapasztalata után hogyan látja, jól működtethető online is a rendezvény?

– Igen. Természetesen össze sem hasonlítható egy személyes kontaktusokon alapuló, hagyományos Születésünneppel, de ebben is meg kell látni a jót. Számomra, ami nagyon érdekes, hogy bár az online világ elszeparálja egymástól az embereket, de ugyanakkor más szempontból össze is hozza, hiszen bepillantást enged egymás privát, otthoni magánszférájába.