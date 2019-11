A születés csodáját és a testvéri szeretetet mutatják meg a fotók

Második kislányának születését és a két testvér első, nagy találkozását örökítette meg fényképsorozatában Katona Tamás fotós, aki ismerősei rábeszélésére úgy döntött, a nagyközönségnek is megmutatja az intim, bensőséges felvételeket, jótékonysági kiállítás keretében.

Katona Tamás első filmes kamerájával már hat évesen fényképezett, és elhatározta, hogy fotóriporter lesz. Álma valóra vált, iskolái befejezése után – egy kisebb kitérő után, mikor lemezlovasként dolgozott – szabadúszó fotósként először cégeknek fotózott, majd belekóstolt a portréfotózás világába, és abban mélyedt el, képezte magát. Képei magazinokban jelentek meg, fotózta a Forma-1-et, az athéni olimpián bajnok vízilabda válogatottról készített falinaptárat. Pár éve a BabyBorn Photo szakmai vezetőjeként a kecskeméti megyei kórházban világra jött babákat örökíti meg.

A szülés, születés témája második kislánya, Mira érkezésekor érintette meg igazán, akkor egy teljes sorozatban ragadta meg az életre szóló pillanatokat, és azt is, ahogy a csecsemő és anyuka látogatására érkező tizenhat éves nagy testvér, Liza először meglátja és kezébe veszi húgocskáját. Mint Katona Tamás kérdésünkre elárulta, sokáig nem is voltak kidolgozva a képek, de családja, barátai és ismerősei, akik láttak a fotókat, mind arra buzdították, hogy kiállításon mutassa be őket.

Ennek hétfőn jött el az ideje: Amikor megtörtént a csoda címmel a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara emeleti dísztermében nyílt meg a tárlat (az időzítés nem véletlen, vasárnap volt ugyanis a Koraszülöttek Világnapja). Lékai-Kiss Ramóna színésznő, műsorvezető bevezetője után a vendégeket Baán Katalin Veres Péter-díjas Fotóművész, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetség alelnöke és Kurdi Viktor, a kamara általános alelnöke köszöntötte. A kiállítást dr. Svébis Mihály, a kórház főigazgatója nyitotta meg, majd Katona Tamás is beszélt egy kicsit a művekről – igaz, a meghatottságtól szinte mondatonként elcsuklott a hangja. A fotós köszönetet mondott feleségének és gyermekeinek (ők is ott voltak a teremben), valamint a kiállítás támogatóinak.

A képek jelképesen meg is vásárolhatóak, a beérkező pénzösszegeket a megyei kórház újszülött és koraszülött alapítványának ajánlják fel.