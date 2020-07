A Szőlőhegyet járták be a bakancstúrázók Solton

Ötödik alkalommal rendezte meg a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár Bakancstúra rendezvényét, amelyen a résztvevők a solti Szőlőhegy egy részét járták végig.

Farkas Beáta, az intézmény igazgatója elmondta hírportálunknak, hogy évről évre egyre népszerűbb az esemény, amelyet családi programként szerveznek a nyári időszakban. Ebben az évben rekordszámú, százötven résztvevő jött el a bakancstúrára. Az eseményre jellemző a jó hangulat, és az is, hogy szinte minden korosztály megtalálható a résztvevők között. Ebben az évben a legfiatalabb túrázó féléves, a legidősebb közel nyolcvanéves volt.

A résztvevők a városi könyvtár parkjában gyülekeztek, innen indultak el a kijelölt távra. A hat és fél kilométeres útvonal a solti Szőlőhegy lankás útjain haladt keresztül, ahol három előre tervezett megállónál tartottak pihenőt a túra résztvevői. Elsőként a Solti Pálinkáriumnál, ahol Kovács János előadásában a hagyományos pálinkafőzésbe kaptak betekintést, kóstolóval egybekötve. Majd Iványi Norbert családi pincészeténél és Karsai József borospincéjénél is megálltak. A tulajdonosok bemutatták pincéjüket, beszéltek a solti Szőlőhegyen termelt szőlőfajtákról és a belőlük készített borokról, amelyekből meg is kínálták a túrázókat.

– Az első alkalom óta a résztvevők kitűzőt kapnak induláskor. Vannak többen, akiknek mind az öt megvan, tehát az összes túránkon részt vettek. Örömmel látjuk, hogy a helyieken kívül vidékiek is eljönnek rendezvényünkre, ebben az évben a Dunaegyházi Gyaloglóklub tagjai csatlakoztak hozzánk. Bakancstúránkat azzal a céllal hoztunk létre, hogy a közösségi együttlét mellett népszerűsítsük a mozgást is. Az is látható, hogy a többórás séta alatt kapcsolatok épülnek, barátságok szövődnek a résztvevők között. Mindezen kívül a túrázók megismerkedhetnek az egyedülálló solti Szőlőheggyel, amely kanyargós útjaival, pincéivel, természeti tájaival különleges élményt nyújt mindenkinek – mondta el Farkas Beáta.

A négyórás kirándulás végén, a könyvár parkjába visszaérve, a résztvevők baráti beszélgetéssel zárták a sportos napot.