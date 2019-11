A szociális dolgozókat ünnepelték Halason

A szociális ágazat dolgozóit köszöntötték a halasi Tiszti Klubban rendezett városi és járási ünnepségen. Átadták a Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért díjakat és a Gép Károlyné-díjat is.

A szociális munka napja alkalmából tartott ünnepségen együtt köszöntötték a városi és a halasi kistérségi szociális intézmények dolgozóit. Fülöp Róbert polgármester elismeréssel szólt a munkájukról, azt kérte, hogy azzal a derűvel és szeretettel végezzék a munkájukat, segítsék a rászorulókat és időseket továbbra is, ahogy azt eddig tették.

Kiskunhalas Város Szociális Ellátásáért díjat vehetett át Rébék Andrea, a Szociális Szolgáltató Központ vezető gondozónője, aki huszonhat éve dolgozik az intézménynél, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés szervezése mellett hozzá tartozik a tanyagondnokok irányítása is.

Ezt az elismerést kapta a Nyúl Utcai Idősek Otthonában tizennyolc éve dolgozó és most decemberben nyugdíjba vonuló ápolónő, Cinkóczi Erzsébet is, aki kiemelkedő és példamutató munkájával érdemelte ki a díjat. Szintén ezzel a díjjal ismerték el Balázs Józsefné, a Bárka Integrált Szociális Intézmény munkatársának eddigi tevékenységét is, aki huszonegy éve dolgozik az intézményben. – Kiváló közösségi ember, szorgalmas, elhivatott és türelmes, aktív szervező, aki kivívta az ellátottak és a munkatársak szeretetét – hangzott el az ünnepségen.

Minden évben átadják a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2009-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Gép Károlyné intézményvezető emlékéra alapított, Gép Károlyné-díjat, amelyet idén Nagy István kunfehértói családgondozónak ítéltek oda a helyi közösségért végzett önkéntes munkája elismeréséül.