A jászszentlászlói Szivárványtábor olyan mint egy nagy család

Elfogadni és elfogadtatni. Ez a két cél hívta életre tizenegy évvel ezelőtt a Down-szindrómás gyermekeket nevelő családok Szivárványtáborát. Az évről-évre népszerűbb eseményre az ország számos pontjáról, de még Németországból és Svédországból is érkeztek a jászszentlászlói horgásztanyára, ahol törődéssel, szeretettel, figyelemmel, tapasztalatokkal, sok-sok mosollyal és persze vidám programokkal töltötték meg a táborozók jelképes puttonyait a szervezők.

A Szivárványtábort Bozóki Edit jászszentlászlói pedagógus álmodta meg Down-szindrómás kisfia születése után. – A tábor olyan élményeket és erőt ad a családoknak, amelyekből meríthetnek a nehéz hétköznapok során. Az is fontos számunkra, hogy példával járjunk a sorstárs családok előtt. Hiszen vannak olyan, Down-szindrómás gyermekeket nevelő családok, akik nagyon nehezen nyitnak a társadalom felé. Ebben a táborban viszont maguk is láthatják, hogy nincs itt olyan nagy probléma, amivel ne tudnának megküzdeni. Szeretnék, ha látnák, hogy Down szindrómával és sérült gyermekkel is lehet teljes életet élni. Mindemellett a többségi társadalomnak is szeretnénk segíteni abban, hogyan tudják leküzdeni az előttük álló kihívásokat, ezért a táborunk nyitott, bárki bekapcsolódhat a programjainkba – nyilatkozta Bozóki Edit. Elmondta azt is, egyre többen állnak a kezdeményezés mellé és segítik a tábor megvalósítását. Egy évtized után komoly csapat kovácsolódott össze, akik arra törekednek, hogy ideális körülményeket biztosítani a táborozóknak.

A tábor legfőbb támogatója idén a kecskeméti Rotaract Klub volt, melynek tagjai nem csak pénzzel hanem a munkájukkal segítettek. – A klub tagjai leendő pedagógusok, az ő kezükben formálódik a jövő. A táborból olyan tapasztalatokkal távoznak, melyeket későbbi munkájuk során hasznosíthatnak. Nyitottabbak lesznek a Down-szindrómások és más problémákkal küzdő gyermekek és családjaik felé – tette hozzá a tábor főszervezője. Kiemelte másik segítőjét, Horváth Richárdot, aki csodálatos szivárványt varázsolt a Horgásztanya udvarára, amely azon túl, hogy szemet gyönyörködtető volt, árnyékot is adott a táborozóknak. A női szabó végzettségű Richárd egy alakalmi varrodát is kialakított a táborban, ahol a divatbemutatóhoz szükséges kellékeket is elkészítették. Merthogy idén még a horgásztanya jelképes kifutójára is felléphettek a táborozók egy rendhagyó divatbemutató keretében. A kánikulai melegben pedig a kiskunmajsai önkéntes tűzoltók gondoskodtak a táborozók hűsítéséről. A Szivárványlakók idén a Szomszédoló keretében ellátogattak a petőfiszállási kegyhelyre, Pálosszentkútra és Laczó Ágnes helyi képzőművésznél is vendégeskedtek. Közös kirándulás keretében pedig a szanki Kiskun Emlékhelyet nézték meg. A táborba minden évben sztárvendégeket is hívnak, idén Muri Enikő és Tóth Szabolcs a Sugarloaf együttes két frontebere szórakoztatta a táborozókat – sorolta a programokat Bozóki Edit.

Pénzzel és munkájukkal is segítettek

A Neuman János Egyetem Pedagógusképző karának diákjaiból alakult kecskeméti Rotaract Klub tajgai már az alakuláskor eldöntötték, hogy beállnak a Szivárványtábor szervezői mögé. – A pedagógushallgatók pontosan érzik, hogy egy Down-szindrómás gyermek nevelése, a vele való törődés más képességeket és körülményeket kíván, ezért gondoltuk, hogy ez egy olyan ügy, amit támogatni kell. A hallgatók megtanulhatnak a táborban ezekkel a gyermekekkel foglalkozni. Ugyanakkor az is fontos számunkra, hogy segítsük a családokat abban, hogy felüdüljenek. Négyszázezer forint támogatással és öt nap munkával álltunk be a tábor mögé. A gyermeknap keretében tartott plüssjáték-vásárból gyűjtöttünk adományokat a tábor támogatásához. A plüssöket a kecskeméti általános iskolások ajánlották fel erre a nemes célra – mondta Neszt Judit a Rotaract klub mentora.