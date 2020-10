A színészek bevonták az előadásba a kicsiket Nagybaracskán

Az Állatok Világnapjához is kapcsolódóan színházi előadáson vehettek részt a helyi könyvtárban a nagybaracskai kisiskolások a napokban. Alig néhány méterre tőlük, a szemük előtt elevenedett meg Pötyi és kis barátja története.

A történet szerint Pötyi kutyus rosszkedvű, mert gazdija állandóan telefonozik, ráadásul keveset is foglalkozik vele. Úgy érzi, minden fontosabb nála, és nagyon bántja, hogy ennyire sokat szemetelnek körülötte, ezért úgy dönt, hogy megszökik otthonról, világgá megy. Persze nem jut túl messzire, de ez éppen elég arra, hogy Pisti rájöjjön, mekkorát hibázott.

Pötyi és a színházlátogató gyerekek megtanítják Pistinek, hogyan kell gyűjteni a szemetet, és hogyan kell foglalkozni házi kedvenceinkkel. Közös éneklés, tánc és tornagyakorlatok során segítettek a gyerekek kiállni Pistinek a tudás, az erő, a barátság és a szeretet próbáját. A próbák után együtt megtisztították a környezetet, majd Pisti és Pötyi boldogan köszöntek el a segítő gyerekektől. Röviden így foglalható össze a Szegedi Látványszínház tanmeséje, ami a barátságról, a környezetvédelemről, az elektromos kütyük túlzott használatáról szólt.

Az előadók a Szegedi Látványszínház munkatársai. A társulatot Dömsödi Ferenc alapította 2008-ban. Ő kezdte el írni a tanmeséket is, melyek fő célja az volt, hogy átadják az embereknek azokat az ismereteket, amelyekkel sokat tehetnek egészségükért és egészséges környezetükért. A színészek segítségével a gyerekek élményszerűen fogadták be a látottakat úgy, hogy saját maguk segítettek a főhősök problémáinak megoldásában. A társulat számára elsődleges szempont az is, hogy a leghátrányosabb helyzetű településeken is megfizethető legyen az előadások ára.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezésében megvalósult programon a járványügyi előírásokat betartva vehettek részt az iskolások.

A Nagybaracska Könyvtár, Információs és Közösségi Hely további érdekes programokkal, könyvekkel, szolgáltatásokkal várja a gyerekeket és felnőtteket.