A sziki ponty sikert hozott a vállalkozónak

A VOSZ Vállalkozók Napja rendezvényén az Év Vállalkozója díjat kapta Szabó József, az Akasztói Halgazdaság, illetve az Akasztói Horgászpark és Halascsárda alapító-tulajdonosa Budapesten.

Az ismert vállalkozó közel 30 éve gazdálkodik az Akasztó határában található területeken, amelyen a közel 300 hektáros teljes üzemű halgazdaságot kiegészítve 2004-ben nyitották meg a Halascsárdát. Szabó József elmondta, hogy számára mindig is kiemelt szerepet kapott a folyamatos fejlődés, a gazdaság bővítése, hogy minél szélesebb körű és magasabb szintű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a partnereiknek, vendégeiknek.

A haltenyésztés szeretetét a gyermekei is átvették, lánya és két fia is bent dolgozik a haltenyésztő gazdaságban. Az idei évről Szabó József elmondta: a hal áfájának 5 százalékra csökkentése kedvező hatással volt a kiskereskedelmi forgalomra, ami még inkább megerősítette a halfeldolgozó egységük bővítésének idei megvalósítását. A jelenleg zajló kivitelezési munkák hamarosan befejeződnek, és az engedélyeztetési eljárást követően már országszerte elérhetővé válnak a halgazdaság konyhakész termékei.

A haltermelés szempontjából is kedvezően alakult az idei év, ugyanis a kedvező időjárásnak köszönhetően a tavaszi szaporítási és a nyári nevelési időszakban a vártnál jobb eredmények születtek, amelynek köszönhetően biztosított a további évek állományának utánpótlása, illetve az akasztói sziki pontyok átlagsúlya őszre elérte a kívánatos 2,5–3 kilogrammot.

