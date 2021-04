A szeszélyes időjárás ellenére is szükséges lecserélni a téli gumikat

Lassacskán talán a végéhez közelít az áprilisi tél, és állandósul a 7 fok feletti, tavaszi időjárás. Elérkezik az ideje a nyári gumik felhelyezésének is, melynek szakszerű folyamatáról, továbbá a leghasznosabb információkról és praktikákról Lovász Andrást, a kecskeméti BS Car Center szervizvezetőjét faggattuk.

Magyarországon jelenleg nincs előírva, hogy dátum szerint mikor kell lecserélni a téli gumikat, ennek apropóját általában az állandósulni látszó 7 fok teremti meg. Mivel a téli gumi teljesen más összetételű, mint a nyári, a melegebb hőmérséklethez közeledve elveszíti tapadóképességét, melynek hatására jóval gyorsabban kopik. Ez amellett, hogy balesetveszélyes helyzeteket teremthet, a pénztárcánknak sem kedvez hosszú távon. Lovász András, a kecskeméti BS Car Center szervizvezetője kérdésünkre elmondta: ha olyan szeszélyes az időjárás, mint most, érdemes fent hagyni a téli gumit, ami április vége felé, az állandósuló 7 fok környékén biztonsággal lecserélhető.

– A nyári gumik esetében az előírt minimális profilmélység 1,6 milliméter, melyet egy célszerszám segítségével könnyedén meg lehet nézni, de a gumikon lévő kopásjelzők is iránymutatók tudnak lenni. Ez azért is fontos, mert bár egy gumiabroncs átlagos élettartama 5-6 év, az időjárási és egyéb körülmények könnyedén felgyorsíthatják a gumikopást, ilyenkor pedig a javasolt és előírt profilmélységre kell hagyatkoznunk a tekintetben, hogy mikor szükséges lecserélnünk a teljes szett, esetleg több szezont megélt gumikat – mondta el a szakember.

Lovász András szerint mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni a nyári gumik felhelyezésénél, hiszen bár a folyamat elvégezhető otthoni körülmények között is, a centrírozást és a futómű-beállítást nehezen, vagy egyáltalán nem tudja megcsinálni magának otthon senki. A szerviz praktikus azért is, mert a szakemberek odafigyelnek a kerékcsavarok nyomatékkal való meghúzására, a csavarok elhelyezkedésére, a menetekre, esetenként még a csavarok zsírozására is. Ezek biztonsági, kényelmi, de anyagi szempontból is hasznos és megkerülhetetlen részletei a gumicserének.

– A centrírozás, vagyis kerék-kiegyensúlyozás abban segít, hogy a gumik folyamatos használata közben kialakuló súlyegyenetlenséget kiküszöbölje, illetve helyreállítsa. Ez egyébként a kopó gumik természetes jelensége, mégis szükségszerű a javítás, hiszen minél nagyobb a súlyegyenetlenség, annál kisebb sebességnél érezhető, hogy ráz a kormány, de fennállása továbbá a futómű károsodásához is vezethet – magyarázta a szakember.

Nem véletlen, hogy a gumicserénél Lovász Andrásék a futómű megfelelő beállítására is felhívják a figyelmet, és el is végzik azt. Különösen igaz ez a téli időszakot követően, hiszen ilyenkor – legfőképp a kátyúk és az utakon előforduló egyenetlenségek miatt – könnyebben megsérülhet a futómű, ami a gumiabroncsokra is hatással van.

Milyen gumit válasszunk?

Sokféle gumi kapható a piacon, melyek nem csak árban, de minőségben is mérföldekre vannak egymástól. Hiába tudjuk, hogy a minőség jobban garantálja a biztonságot, az ismertebb gumigyártók olcsóbb kategóriájú abroncsai például más, kevésbé ismert néven futnak, így ezeknek felderítésében és tapasztalataiban csak egy hozzáértő szakember tud segítségünkre lenni.

Mit kell tudnunk a négyévszakos gumiabroncsokról?

Lovász András jó megoldásnak tartja a négyévszakos gumikat is, de mint elmondta: ezek se nem igazán nyáriak, se nem igazán téliek. Egy extrán meleg nyaraláshoz, vagy egy síeléshez például nem a legjobb választás, de városi, autópályás használatra tökéletes. A négyévszakos gumik cseréjének esetében is ugyanazokra kell figyelni, mint a téli-, vagy nyári abroncsoknál.

Mi a helyzet a guminyomással?

A gumiabroncs megfelelő nyomásértéke elsősorban a biztonságos közlekedés miatt fontos. A vezető oldalán, az ajtónál általában fel van tüntetve, hogy mennyi a megfelelő abroncsnyomás két-három-négy fő, netán telt ház esetén. Célszerű arra odafigyelni, hogy használatkor a teljes futófelület az útra helyezkedjen, hogy a tapadás is megfelelő legyen és ne kopjanak olyan intenzíven a gumik. Az ideális guminyomás egyébként a fogyasztást is befolyásolhatja; a beállítást követően akár azonnal észrevehető, hogy autó kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Az abroncsnyomást a szakember szerint szintén szervizben érdemes beállíttatni úgy, hogy lehetőség szerint mind a négy gumiban ugyanakkora nyomás legyen, eltérés nélkül.

Hogyan vigyázzunk a gumiabroncsokra?

A gumik jó esetben több, akár 5-6 szezont is átvészelnek velünk, de élettartamuk nagyban függ attól, hogy az ellentétes szezonban, amikor nincsenek felhelyezve az autónkra, hogyan tároljuk és óvjuk őket. A szakember szerint érdemes különféle gumiápoló szereket használni, illetve egyenletes hőmérsékleten tárolni őket, lehetőség szerint nem egymásra fektetve, hanem a többi gumi mellé állítva. Előbbi esetében az abroncsok könnyebben deformálódnak, összenyomódnak. Míg a gumiabroncsot magában inkább állítva, a felnin lévő gumit akár fektetve is tárolhatjuk.

Borítóképünk illusztráció.