A szentcsalád-járás lélekben is felkészíti a híveket az ünnepre

Egy huszadik század elején keletkezett, sokak által nem, vagy csak alig ismert népszokást elevenítenek fel évről évre Kalocsán. A szentcsalád-járás eredetéről és kalocsai hagyományairól dr. Kovács Istvánné Sztakó Éva, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület titkára mesélt hírportálunknak.

Berliner kendős, bőszoknyás viseletbe öltözött asszonyok Kalocsa díszkivilágításba öltöztetett sétálóutcáján. Egyszerű paraszti viseletben, kezükben a Szent családot ábrázoló kép. Imádkoznak, énekelnek, majd elhelyezik egy fehér abroszon, egy két gyertya közé állított tartóra. A Szent Család befogadóra lelt, megpihenhet. A járókelők meg-megállnak, nézik a csoportot, a történéseket, néhányan összekulcsolják a kezüket, az imádságos énekek elhalkulása után pedig mennek tovább útjukra.

A csoport egyik tagja, dr. Kovács Istvánné Sztakó Éva, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület titkára mesélt hírportálunknak a ma már kevésbé ismert népszokás eredetéről és kalocsai hagyományairól.

Egy 20. század elején keletkezett népszokásról van szó, talán a felnőtt hívek ünnepre való készülődésének igénye tette szokássá a kissé már elprofanizálódott betlehemezés helyett a szentcsalád-járást, ami a Szent Család szálláskeresése kilenc napon át, karácsony előtt, mely alatt alkalma van a családoknak az ünnepvárásra lelkileg is felkészülni.

– A falumbeli asszonyoktól hallottam róla, annak idején, amikor még én is Részteleken (ma már Újtelek – a szerző) laktam, az ottani és a keserűtelki asszonyok jártak szentcsaládozni. Ma már csak nagyon kevesen tartják ezt a szokást. Ezért gondoltam arra népművelőként, hagyományőrzőként, hogy addig kell feleleveníteni ezt a szokást, míg itt élnek közöttünk azok, akik még szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták ezt és művelték. Kimentem a szállásokra, Résztelekre, Drágszélre, Öregcsertőre, az ottani asszonyoktól összegyűjtöttem azokat az imádságokat, énekeket, melyeket a szentcsalád-járás, vagy kilencedjárás alkalmával énekeltek – mesélt a kezdetekről Kovácsné Éva.

– Az elnevezés abból ered, hogy december 15-étől 23-ig kilenc napon keresztül adventi ájtatosságot tartanak, valamint, hogy kilenc család alkotott egy bokrot, akik aztán ezen időszak alatt felváltva vitték egyik háztól a másikig a képet. Egy faluban több ilyen bokor is létezett, hiszen többen is éltek ezzel az adventi ájtatossággal. Mindennap más családhoz vitték a Szent Családot ábrázoló képet, ahol a tisztaszobában helyezték el, általában a sublóton. Egy kis házioltár-szerűséget készítettek, gyertyát gyújtottak, volt, ahol fenyőágat is tettek mellé. Aztán minden este a családok elmentek a képért, együtt imádkoztak, elbúcsúztatták és továbbvitték – magyarázta Kovácsné Éva, majd elmondta azt is, hogy nagy öröm számára, hogy szinte a teljes feledésből hozták vissza közel egy évtizede ezt a szokást, és azóta tudomásuk van róla, hogy ismét vannak Kalocsán olyan családok, amelyek ezzel a népszokással készítik fel lelküket az ünnepre.

– Megalakítottunk egy szentcsalád-járó közösséget 2010-ben, melyben újtelekiek, drágszéliek, szállásokról beköltözött kalocsaiak és a hagyományőrzőink is benne vannak, akik fölkarolták ezt az ügyet. Mi nem családok között visszük a Szent Család-képet, de nem is színpadi produkcióként. Van bennünk egyfajta küldetéstudat is, bemutatjuk olyan közösségi színtéren is, mint a sétálóutca, hogy megismerjék az emberek, és kórház- és börtönkápolnába, templomba is elvisszük, valamint szociális otthonokba is megyünk, hiszen az ott élő idősek sokan a környező falvakból kerültek oda, hívő emberek, ismerik ezt a szokást, és már várnak minket. Sokan együtt éneklik velünk ezeket az énekeket és imádkozzák velünk a rózsafüzért – részletezte a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület titkára.

– Büszkén mondom, hogy amióta elkezdtük ezt a szokást feleleveníteni, azóta itt, Kalocsán is alakultak szentcsalád-járó közösségek, akik ugyanúgy mint régen, egymás között viszik a képet, és az adventi időszakban kilenc estét egymásnál töltenek, imádkoznak, énekelnek. És mindig van egy-két fiatal, aki érdeklődő és elkötelezett a hagyományok őrzése iránt, például Vörös Laura, akit minden népszokás érdekel. Ő az Állami Népi Együttesben táncol, de ha itthon van, és ideje engedi, csatlakozik hozzánk. Bízom benne, hogy akár általa is, de lesz, aki továbbviszi és nem hagyja feledőbe menni ezt a szép szokást – zárta gondolatait Kovácsné Éva.